“Deze knappe verschijning komt (steeds meer) over de vloer bij Thibaut Courtois”

Volgens The Sun kan doelman Thibaut Courtois het steeds beter vinden met Delaney Royle, een 18-jarige Britse die onder meer vrienden is met Tottenham-ster Dele Alli. Via de knappe Royle zou Courtois volgens de Sun zelfs zijn puppy gekocht hebben, tegenwoordig reist de 18-jarige vaak af naar het huis van Courtois om te babysitten op zijn hondje. Maar volgens haar vader kan en mag er geen sprake zijn van een relatie: “Enkel West Ham-spelers mogen hier over de vloer komen”.

Volgens The Sun zag Courtois op één van de foto’s van Delaney Royle haar schattige hondje, een Pomeranians, en stuurde hij haar direct een berichtje waar ze dat hondje had gekocht. Zo zou hun vriendschap begonnen zijn. Tegenwoordig reist de 18-jarige vaak vanuit Kent, een uurtje van Londen, naar het huis van Courtois om te babysitten op zijn hondje Yoshi.

Volgens haar vader is er echter helemaal geen sprake van een relatie, ondanks de insinuaties van The Sun. “Nee, ze hebben geen relatie. Dat mag ook niet, want hij speelt bij Chelsea”, aldus vader, die een grote West Ham-fan is. “Enkel een West Ham-speler mag bij ons binnen, dat zijn de regels en dat weet ze. Nee, Delaney babysit enkel op zijn hondje. Courtois is vaak weg, onlangs nog naar Rusland met de nationale ploeg, en dan gaat Delaney naar Yoshi.”