Mourinho: “Nog geen beelden van Anderlecht bekeken”

Manchester United bereidt vanaf vandaag zijn kwartfinale tegen Anderlecht voor. Man U-manager José Mourinho noemt de Europa League “fundamenteel” voor zijn club maar had gisteren na de wedstrijd tegen Sunderland - 0-3-winst - nog geen beelden van paars-wit bekeken. “Daar begin ik vanavond mee”, zei de Portugees. “Ik heb nog geen tijd gehad.”

United is aan een razend drukke maand april bezig en Mourinho klaagt dat hij op sommige posities nauwelijks kan roteren. Gisteren kregen David De Gea en Antonio Valencia rust en ontbraken vijf spelers door blessure. Door de vele afwezigen was Marouane Fellaini voor het eerst in zijn carrière kapitein.

“Voor donderdag keert alleen Antonio Valencia terug in het team, de anderen blijven out”, zei Mourinho. “Met deze ploeg moet ik het doen, ik heb geen centrale verdedigers meer over. Gelukkig zijn er in Sunderland geen geblesseerden bij gekomen. Terwijl Chelsea (Uniteds volgende tegenstander, red.) op vakantie is, moeten wij naar Brussel vliegen. Maar we zullen vechten. Zowel in de Europa League als in de competitie. Zo lang we mathematisch in de top-vier kunnen eindigen, zullen we ervoor strijden. Maar de Europa League is onze enige kans op een trofee.”

Mourinho bevestigde dat Romero donderdag in doel staat. De Argentijn startte ook in de vorige Europa League-wedstrijden.