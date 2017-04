Standard-coach Jankovic doelwit van supportersprotest

Aangeslagen verlieten de spelers van Standard zaterdag het veld. Door de late gelijkmaker van Gerkens wachten zij nu al bijna vier maanden op een thuiszege. Op een van de talrijke spandoeken van het quasi lege Sclessin vielen teksten als ‘We zijn het beu om het beu te zijn’ te lezen. De situatie voor trainer Aleksandar Jankovic onhoudbaar.

De scherpe reactie van de Standard-aanhang zorgt voor extra druk. Vrijdag was een groep hevige fans nog de gesloten training binnengevallen. Er werd gedreigd auto’s kapot te slaan en vooral Jankovic moest het ontgelden. “De fans zijn met ons komen praten en hebben hun mening gegeven”, probeerde kapitein Alexander Scholz te relativeren. “Je weet dat het er bij een emotionele club als deze zo aan toegaat. Of ik mij bedreigd voelde? Nee, geen moment. Hun komst was vooraf aangekondigd en het ging er georganiseerd aan toe.”

Ook over de toenemende kritiek heeft Scholz een mening. “Als groep zijn we dit gewend. Zolang ik al bij Standard zit, is er kritiek op de trainer. Na mijn eerste twee matchen werd Vukomanovic ontslagen, terwijl we ze allebei hadden gewonnen. Ik probeer er dus niet te veel meer aan te denken. Dat is iets wat ik vroeg geleerd heb. Spelers kunnen niet ontslagen worden. Wij kunnen naar de bank of de tribune vliegen, maar het is altijd de trainer die als eerste moet gaan. Zo werkt het spelletje.”

En Jankovic zelf? Volgens de laatste berichten is het nog steeds de bedoeling dat hij het huidige seizoen afmaakt, maar de kans dat hij dan zijn evaluatie overleeft, wordt steeds kleiner. Voor de media houdt de Serviër zich sterk met steeds weer hetzelfde verhaal. “Ik focus me op de wedstrijden en blijf er alles aan doen om het maximum uit mijn spelers te halen.”