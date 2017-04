Klopp: “Mignolet doet beste save die ik ooit zag”

Save of the season from Simon Mignolet #LFC pic.twitter.com/sQNX1T1iae

Simon Mignolet heeft zaterdag nog eens zijn waarde bewezen voor Liverpool. Bij een 1-2-voorsprong in Stoke kreeg Saido Berahino de bal op een schoteltje aangeleverd van Arnautovic, maar Big Si kreeg met een fabelachtige reflex nog zijn linkerhand tegen de bal. Ook bij een 1-0-achterstand was hij al belangrijk geweest op een poging van Adam. Tegen zijn gewoonte in zwaaide Liverpool-manager Jürgen Klopp achteraf met lof voor de Belg.

“We verdienden de zege, maar we hadden Simon Mignolet nodig”, zei de Duitser. “De eerste had ik verwacht dat hij zou redden, hij is een goeie doelman. Maar die tweede: wat een save! Het is de beste save doe ik ooit heb gezien. De save van de dag, de maand, het jaar, noem maar op. Werkelijk geniaal. Hij heeft ons hachje gered en ik ben blij voor hem, want hij heeft al veel kritiek gekregen bij Liverpool. In dit soort momenten hebben we een doelman als hem nodig.”