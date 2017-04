Handleiding om Manchester United te verslaan

Manchester United won gisteren met 0-3 in de Premier League, maar schijn bedriegt. Het tot degradatie gedoemde Sunderland bood niet de weerstand die Anderlecht donderdag kan bieden in het Astridpark. Bovendien zijn Mata en Rooney out. Als paars-wit zich aan dit game plan houdt, zit er misschien wel een stunt in.

Het klinkt even evident als een waarschuwing in een Amerikaanse koffiebar: “Waarschuwing, koffie is heet”. Maar toch drukken we de Anderlecht-verdedigers op het hart Zlatan Ibrahimovic geen ...