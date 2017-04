Uros Vitas beleefde een wedstrijd in extremen. De Servische verdediger ging kort na de rust bijna fataal in de fout door een bal veel te kort terug te spelen op zijn doelman, maar gelukkig voor hem scoorde Lierse niet. Daarna maakte Vitas zijn foutje meer dan goed: eerst met een bal op de paal, daarna met de winning goal in de allerlaatste minuut!