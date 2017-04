VRT steekt het weerbericht in een nieuw hoogtechnologisch kleedje: Zo moet u vanaf nu het weer beleven

Schrik niet als u straks na Het Journaal van 13 uur nog even Het Weer meepikt: vanaf vandaag ziet het weerbericht er ­volledig anders uit. Frank en Sabine zijn gebleven, maar dat is zowat het enige. Een overzichtje van de nieuwigheden, die u Het Weer nog intenser moeten doen beleven.

1. NIEUWE TECHNOLOGIE

Het Weer wordt gemaakt met hoogstaande technologie, waarbij alle data over windstromingen, temperaturen, regengebieden en dergelijke in virtuele beelden omgezet worden. “Dat geeft een eigentijdse look”, aldus Frank Deboosere. “We hebben al veel geoefend, want de studio is volledig geautomatiseerd. We zitten in een volledige green key-studio (de studio is dus volledig groen, een kleur die niet wordt opgepikt door de camera. Daardoor kan er een andere achtergrond achter gezet worden. Sabine mag dus geen groene jurken dragen, ndvr). Door alle technische snufjes hebben wij het weerbericht ook echt zelf in handen en bedienen wij alle knopjes. Als ik een beetje naar links stap, dan wordt onmiddellijk door de computer opnieuw berekend hoe het beeld achter mij moet zijn.”

2. KIJKER MEER BETROKKEN

De kijker wordt meer betrokken: “We beginnen ’s avonds met een bewegend beeld van de dag, zodat je als kijker het weer echt aanvoelt.”

3. WISSELENDE BELICHTING

In dat kader wil de VRT de mensen het weer ook zelf laten beleven dankzij de look. “Op een mooie lentedag zal het licht in de studio anders zijn dan op een donkere herfstdag, bijvoorbeeld. In de herfst en winter wordt het stemmiger, in de lente en zomer helderder.”

4. MEER FOTO’S

De kijker kan mee het weerbericht voeden door foto’s te posten met hashtag #vrtweer. “Vanuit West- en Oost-Vlaanderen is de respons nu al heel groot, maar we hopen op nog wat meer foto’s van de andere provincies. Belangrijk is dat we trouwens niet alleen goedweerfoto’s krijgen, of met een prachtige zon bijvoorbeeld. Om het weer van de dag accuraat in beeld te brengen in dit land, hebben we uiteraard ook foto’s nodig op regenachtige of grijze dagen.”

5. ZES DAGEN VOORUIT

Sabine en Frank blikken voortaan geen vier, maar zes dagen vooruit. “Verder vooruitblikken houdt wel meer risico in, natuurlijk. Maar dit doen we echt op vraag van onze kijkers”, aldus Deboosere. “We geven ook met extra informatie als dat relevant is: we gaan al eens dieper in op een actueel weerfenomeen of richten de blik op uitzonderlijk weer ergens anders in de wereld.”