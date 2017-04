Daarom kregen top-CEO’s vorig jaar dubbel zoveel opslag als gewone werknemers

0,9 procent. Zo veel zag de gemiddelde werknemer zijn loon vorig jaar stijgen. Maar bij de toplui van de Bel-20 – de 20 grootste beursgenoteerde bedrijven in ons land – is dat een heel ander verhaal. Gemiddeld stegen hun lonen 2,1 procent meer dan in 2015.

“Met gemiddelden moet je altijd voorzichtig zijn”, zegt professor Xavier Baeten, loonspecialist van Vlerick Business School. En gelijk heeft hij: de CEO’s van de grootste beursgenoteerde bedrijven van ons land mogen dan al 2,1 procent meer hebben verdiend dan in 2015, zo becijferde zakenkrant De Tijd, sommigen zagen hun totale loonpakket in 2016 liefst driekwart stijgen (het GBL-duo, bijvoorbeeld), acht zagen hun loon dan weer zakken, bierkoning Carlos Brito van AB InBev zelfs meer dan 60 procent.

Onder minimumloon

Dat heeft alles te maken met het variabele deel van hun loon, vorig jaar goed voor gemiddeld 52 procent van hun totale loonpakket. “Door een belangrijk deel van het loon variabel te maken – lees: afhankelijk van welbepaalde doelstellingen en resultaten – willen de bestuurders en aandeelhouders van een bedrijf het lot van de CEO verbinden aan dat van het bedrijf: boert de firma goed, dan profiteert de CEO daar mee van. Vallen de resultaten tegen, dan verdient de baas minder”, zegt Baeten.

Dat laatste verklaart meteen waarom variabele verloning bij loontrekkenden minder ingeburgerd is. “Dat is gewoon een kwestie van financiële zekerheid. Als CEO’s eens een jaar wat minder verdienen, zullen ze daar geen boterham minder voor eten”, aldus Baeten. “Als iemand met een loon van 1.500 euro plots de helft minder ontvangt, zakt hij onder het minimumloon.”

Of dat ook betekent dat bedrijven waarvan de CEO een groot variabel loon heeft, beter presteren? “Dat is moeilijk te zeggen, al weet ik wel dat flink wat CEO’s me zeggen: Voor de helft minder zou ik niet slechter hebben gepresteerd, en voor de helft meer niet noodzakelijk beter. Al zeggen ze dat natuurlijk pas wanneer ze met pensioen zijn, niet wanneer ze onderhandelen over hun loon.”