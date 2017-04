Touring: “Betaal een premie aan werknemers die met motor komen”

Brussel - Om het motorrijden verder te stimuleren, roept Touring de werkgevers op om open te staan voor het gebruik van de motor voor woon-werkverplaatsingen en stimuli aan te bieden, zoals premies.

Zeven op de tien weggebruikers vinden de motor een goed alternatief voor de auto, zo blijk uit een enquête van mobiliteitsorganisatie Touring. Steeds meer pendelaars maken ook gebruik van een motor voor hun verplaatsingen. Een goede zaak volgens Touring, “want elke motor meer in het verkeer is een auto minder in de file”.

Toch is motorrijden niet altijd zonder risico, en blijken motorongevallen drie keer dodelijker dan ongevallen met auto’s of fietsers.

Van de ondervraagden is dan ook 96 procent voorstander van verplichte beschermkledij voor motards. Daarnaast is 58 procent te vinden voor permanente vorming voor motorrijders, terwijl slechts 30 procent van de motorrijders daar zelf voorstander van is.

Busbaan

Meer dan de helft (56 procent) van de respondenten gaat ermee akkoord dat motorrijders de busbaan gebruiken, tegenover 82 procent van de motorrijders. Zes op de tien ondervraagden zijn akkoord met motorrijders die tussen de files door rijden, tegenover 92 procent van de motorrijders.