Voor een woning in de Nederlandse stad Breda is in de nacht van zondag op maandag een explosief ontploft. Volgens de politie gaat het om een handgranaat, maar de toedracht is nog niet bekend.

De explosie gebeurde even voor 3.30 uur. De politie is ter plaatse met een explosievenverkenner. De politie verwacht dat het onderzoek naar de toedracht nog even zal duren.

In het huis was een gezin aanwezig, maar niemand raakte gewond. Wel raakte de woning en enkele auto’s behoorlijk beschadigd.