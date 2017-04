CLUBNIEUWS. Anderlecht kan (negatief) record breken, opnieuw twee geblesseerden bij Club

Anderlecht en Club Brugge bleven dit weekend allebei op een gelijkspel steken, maar ook naast het veld liep niet alles op wieltjes voor de twee topclubs: paars-wit kan na het doelpuntenloze gelijkspel dit seizoen een negatief record breken, en bij blauw-zwart kreeg de ziekenboeg weer wat extra werk. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Anderlecht kan record-aantal 0-0’s breken

Dat Anderlecht dit seizoen niet de meest spectaculaire ploeg is, is een understatement. Paars-wit speelde tegen AA Gent voor de vijfde keer dit seizoen 0-0 gelijk. Eerder bleven ze ook steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Sint-Truiden, Club Brugge, Standard en Lokeren en daarmee zijn ze op recordjacht. In het voetbaljaar 1996-1997 strandde Anderlecht immers op zes 0-0-draws. Er resten RSCA dus nog acht duels om dat cijfer van de tabellen te vegen. Groot verschil: toen eindigde Anderlecht na een zwak seizoen op een vierde plaats, nu zitten ze nog ­altijd op titelkoers.

‘No excuses! It's time to bring the title back to Brussels.’ Het spandoek van de Anderlecht-fans voor de topper loog er dan ook niet om: het is van moeten dit seizoen op Anderlecht, en de fans voeren zo de druk op hun spelers op. Aanvoerder Sofiane ­Hanni – opnieuw op links, terwijl Stanciu er opnieuw weinig van bakte als nummer tien – moest het ontgelden en kreeg enkele fluitconcerten over zich heen. “Ik begrijp de fluitconcerten niet”, aldus doelman Frank Boeckx. “We hebben de steun van de supporters nodig, zeker als het wat moeilijker gaat.” Ook coach René Weiler kreeg (even) het stadion over zich heen toen hij topschutter Lukasz twintig minuten voor tijd naar de kant haalde. “Het stoort me niet. Het publiek heeft het recht om veeleisend te zijn”, bleef Weiler kort.

Verkouden Hein weigert iedereen de hand

Opvallend: AA Gent-coach Vanhaezebrouck weigerde gisteren iedereen de hand, maar gaf in de plaats een elleboog aan refs en tegenstanders. De verklaring: Vanhaezebrouck is sinds deze week zwaar verkouden en wil niemand aansteken. Aanvaller Darko Bjedov had er ook last van. Ook tegenover zijn spelers heeft Vanhaezebrouck de voorbije dagen afstand gehouden. “Brecht Dejaegere was ziek, maar niet door mij. Ik heb alle contact met mijn spelers vermeden”, aldus Vanhaezebrouck.

Nu ook Poulain en Immers geblesseerd

Het houdt maar niet op bij Club Brugge. Tijdens de wedstrijd tegen Charleroi vielen nu ook Benoît Poulain en Lex Immers uit met een blessure. Poulain moest tijdens de rust al gewisseld worden met een pijnlijke bil, ook Immers kreeg te maken met problemen en moest vervangen worden. Vooral voor Poulain ziet het er niet goed uit, want hij kampte in februari en maart nog met dezelfde blessure. Mogelijk is hij hervallen, al moet een onderzoek nog duidelijkheid brengen over de ernst van de blessure. “Poulain had pijn aan de bil en moest noodzakelijk vervangen worden”, aldus Preud'homme achteraf. “Ook Immers had wat problemen.”

Nooit startte een ploeg beter in Play-off 2 dan... Union

Geen enkel team startte ooit zo furieus aan Play-off 2 als Union. De ploeg uit 1 B, elf keer kampioen maar al sinds 1973 niet meer in eerste klasse, boekte 6 op 6 met een doelsaldo van +6. In schril contrast met Union staat Waasland-Beveren. Nul op zes, een doelsaldo van -6, een laagterecord in de geschiedenis van PO 2.