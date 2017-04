COLUMN. Wordt Club Brugge slachtoffer van mentaal spel?

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Er zijn maar weinig mensen die zo mooi verongelijkt kunnen zijn als Michel Preud’homme. Ogen schieten vuur, het notitieboekje vliegt in een wilde boog door de lucht. Frustratie drupt uit elke mondhoek. Je zou bijna durven zeggen: al goed dat een uitverkocht Jan Breydel deze show nog gehad heeft, want het spel van de thuisploeg was niet om aan te gluren.

Ik vraag me af wat er daarna met dat notitieboekje gebeurd zou zijn. Heeft hij het terug opgeraapt, erop staan stampvoeten of in zijn woede gewoon laten liggen? Er moet hoe dan ook hebben ingestaan dat zijn plan mislukt of niet goed uitgevoerd was, al wilde Preud’homme in zijn razernij zelfs dat niet toegeven.

Niet dat MPH zoveel andere opties had, of geholpen werd door de wedstrijdomstandigheden. Maar zijn poging om voor de tweede week op rij met een fysiek team de tegenstand te overpoweren, mislukte jammerlijk. Te veel statische spelers, te weinig creativiteit. Inmiddels groeit de weerstand tegen kampioenenmaker Preud’homme bij de Brugse achterban even snel als de roep om de jonge Fran Brodic.

AA Gent heeft Club Brugge en Preud’homme dit weekend een levenslijn geboden. De vraag is of ze er zelf nog in geloven na het puntenverlies in de op papier makkelijkste match van Play-off 1. Zoals onze Club Brugge-watcher Guillaume Maebe eerder al aangaf: Play-off 1 is een mentaal spelletje en blauw-zwart heeft dat vorig seizoen prima gespeeld door zich vooraf een doel te stellen. Kwestie van een nederlaag meteen in een bredere context te kunnen zien. Alleen zou zich dat dit jaar wel eens tegen hen kunnen keren. Moet je nog in de titel geloven als je vooraf zegt dat je 21 op 30 nodig hebt en na twee matchen merkt dat je met 1 op 6 achterblijft? Hopen dat Lior Refaelov, José Izquierdo én Jelle Vossen snel terug zijn, zou ik dan zeggen.

Er zijn ook maar weinig mensen die zo mooi kunnen klagen over het spel van het eigen team als Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck. Dat terwijl AA Gent de enige winnaar is van de drie matchen zonder winnaar in Play-off 1 dit weekend. De Buffalo’s speelden matuur in het Astridpark en kregen het ondanks de zomerse temperaturen alleen de laatste tien minuten écht warm. AA Gent heeft samen met Anderlecht al het meeste punten gepakt in Play-off 1 en mag nu aantreden tegen de drie ‘kleinere’ ploegen. Juich nog niet te vroeg, Arteveldenaars: het notitieboekje van Preud’homme kan getuigen dat zo’n matchen evenmin makkelijk zijn. Maar AA Gent is nog niet dood en heeft het voordeel dat het Anderlecht nog thuis mag ontvangen.

De Brusselaars hebben in mijn ogen te makkelijk vrede genomen met het op afstand houden van de concurrentie. Ze hadden Club Brugge (zeven punten goed te maken) en AA Gent (tien punten goed te maken) op een onoverbrugbare achterstand kunnen zetten, maar die wil om de concurrentie de nek om te wringen was er te weinig. Pas in de slotfase blikkerde de recordkampioen heel even met de tanden. Het blijven twee verliespunten in eigen huis in een duel met een ploeg die nog in aanmerking komt voor de titel. Die bonus had Anderlecht wel kunnen gebruiken, zeker nu topschutter Lukasz Teodorczyk geblesseerd blijkt en hun programma verzwaard wordt met twee extra midweekmatchen.

Het notitieboekje raakt met een zachte plof het gras. “It ain’t over ‘till it’s over”, staat er ergens in een hoekje te lezen.