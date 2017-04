Op dit moment van de dag scheer je best je benen

Wil je dat je benen langer glad blijven? Dan scheer je ze best net voor je gaat slapen. Volgens experten zou dat resulteren in nog zachtere en extra gladde benen.

Volgens schoonheidsspecialisten en experten ter zake scheer je je benen best 's avonds, net voor het slapengaan en daar is een goede reden voor. Als je slaapt, worden de benen namelijk warm en zwellen ze lichtjes op. De haartjes die je dan bij het scheren hebt gemist, trekken zich dan terug in hun follikels en zijn daardoor minder zichtbaar. Als gevolg daarvan voelen je benen 's morgens nog steeds warm, zacht en glad aan.

En ook het omgekeerde geldt. Wie de benen 's morgens scheert, zal bij het trotseren van de koude bij het verlaten van het huis moeten vaststellen dat ze stekeliger aanvoelen. Dat komt omdat de poriën en de huid dan samentrekken waardoor de haartjes net zullen verschijnen.