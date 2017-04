L’Equipe linkt “wonderkind” Youri Tielemans aan Monaco

Het gaat hard voor Youri Tielemans. De 19-jarige Brusselaar brak dit seizoen helemaal door als sterkhouder en leider bij Anderlecht en schopte het onder bondscoach Martinez tot volwaardig Belgisch international. Zijn prestaties tegen Manchester United in de kwartfinales van de Europa League zullen ongetwijfeld door alle topscouts van de Europese topclubs met argusogen worden bekeken. De Franse sportkrant L’Equipe linkt de middenvelder nu alvast aan AS Monaco.

“Monaco viseert Youri Tielemans en hoopt het Belgische wonderkind te kunnen strikken”, meldt L’Equipe. De huidige leider in de Franse Ligue 1 verwacht dat er van zijn huidige goudhaantjes Mbappé, Lemar, Bakayoko, Silva of Mendy deze zomer wellicht enkelen niet zullen kunnen weerstaan aan het grote geld. Tielemans wordt dan ook genoemd als mogelijke opvolger.

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Tielemans gelinkt wordt aan een Europese (sub)topper. Sinds hij op zijn zestiende doorbrak in het eerste elftal van Anderlecht wordt hij met regelmaat van de klok gelinkt aan een nieuwe club. Zo waren er recent nog andere subtoppers als Lyon, Atlético Madrid of Everton die “verregaande interesse” zouden tonen. Maar ook echte topclubs als Chelsea of AC Milan hebben al meerdere scoutingsrapporten in hun schuif zitten.

Het wordt dus afwachten wie als eerste met een goed bod komt en welke keuze Tielemans wil maken. Kiest hij meteen voor een topclub of verkiest hij een tussenstap? Volgens Anderlecht-manager Van Holsbeeck is een vertrek zelfs nog lang niet zeker: “Ik denk dat hij nog een jaar gaat blijven...”

Hoe dan ook: zijn prestaties tegen Manchester United zullen ongetwijfeld met argusogen worden gevolgd. Verwacht wordt dat Tielemans - als hij ooit vertrekt - de duurste Belgische transfer ooit wordt, met een verwachte transfersom van 20 à 25 miljoen euro. Wordt vervolgd...