Leon Bailey toont spijt na ‘uitlachfilmpje’ in fitness

In een interview met het Duitse Bild toont de Jamaicaan Leon Bailey spijt. In maart kwam Bailey negatief in het nieuws nadat hij een bokser uitlachte in de fitness, waarna die bokser in kwestie Bailey confronteerde met zijn uitspraken in bovenstaand filmpje. “Dat zal zeker niet meer gebeuren”, luidt zijn boodschap.

“Ik heb een fout gemaakt, ja. Maar niemand is perfect. Moest ik kunnen, draaide ik de tijd terug. Dan was dat niet gebeurd”, zegt Bailey in het interview met Bild. Toch haalde hij de woede van heel wat mensen op de hals. Ex-voetballer Rudi Völler, tegenwoordig sportief directeur bij Leverkusen, was niet te spreken over het gedrag van Bailey, die ervoor koos om op een terrasje te gaan zitten in plaats van zijn ploegmaats aan te moedigen. “Wat gebeurd is, is gebeurd. Het spijt me, en ik kan u zeggen: dit zal me zeker nooit meer gebeuren. Ik weet dat ik jong ben en dat ik nog veel moet leren.”

Sportief gaat het Bailey wel voor de wind. Met Bayer Leverkusen verloor hij vorig weekend dan wel met 1-0 bij RB Leipzig, toch riep Bild Bailey uit als “de enige winnaar bij Leverkusen”. De Jamaicaanse ex-speler van Racing Genk speelde een sterke eerste helft en zorgde voor heel wat dreiging.