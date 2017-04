Ex-speler Standard is beste speler in Engelse Championship

Anthony Knockaert is zondagavond tijdens een plechtigheid uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Engelse Championship, de tweede afdeling. De 25-jarige Fransman ruilde begin 2016 Standard, waar hij in een half seizoen veel indruk had gemaakt, voor Brighton & Hove Albion. Ook bij die club, waar hij teamgenoot is van Sebastien Pocognoli, drukte de winger zijn stempel.

Met dertien goals heeft hij een groot aandeel in de leidersplaats van The Seagulls na 41 speeldagen. Knockaert haalde het in een verkiezing voor de Nieuw-Zeelandse aanvaller Chris Wood en Newcastlespits Dwight Gayle.