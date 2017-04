‘Temptation’ Alex toont zich van zijn meest empathische kant

In aanloop naar de allerlaatste aflevering van ‘Temptation Island’, heeft Vijf enkele filmpjes vrijgegeven van net voor het laatste kampvuur. De beelden, die we op televisie niet zagen, tonen dat Alex er alle begrip voor zou hebben als ze haar relatie met Niels - na alle ‘vieze dingen’ die zijn gebeurd - opnieuw een kans wil geven.

Alex en Rosanna zitten een hapje te eten - Alex heeft twijfels over zijn ei - wanneer ze praten over het nakende laatste kampvuur. Hij vond het duidelijk een ontspannen nacht, maar Rosanna heeft toch vooral stress omdat haar Niels het zou kunnen aftrappen.



De spierbundel vindt het maar logisch dat Niels haar fout zou vergeven als zij bereid is om zijn gefoefel door de vingers te zien, al moet hij even zijn woorden zoeken om dat duidelijk te maken. Zijn conclusie: “Ik denk dat er zeker een bepaalde vriendschap is ontstaan, maar als jij beslist om met die jongen verder te gaan dan heb ik daar alle begrip voor. Ik zou het hartstikke mooi vinden als jullie eruit komen. Ik heb daar totaal geen rare gevoelens over.”



Uit niet vertoonde beelden van Niels en Parastoo blijkt dat het voor Niels over zou zijn als zijn Roosje in de val van de ‘ik ga vieze dingen doen met je meisje’-verleider is getrapt. De twee worden ondanks alle heisa wel vaker samen gespot na ‘Temptation Island’ en lijken hun tv-avontuur achter zich te laten. Komende woensdag zien we hoe het met hen gaat.