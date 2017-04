1 op 5 winkeliers zet dieven in de etalage

Bijna een op de vijf handelaars plaatst beelden van dieven op internet. Dat meldt ondernemersorganisatie NSZ. Winkeliers zijn het beu dat de helft van de criminele feiten in hun zaak zonder gevolg geklasseerd wordt.

Achttien procent van de handelaars die camerabeelden hebben van een inbraak of winkeldiefstal, heeft die ooit al via YouTube, Facebook of andere sociale media verspreid. Anderen hangen de foto van de dader op in de winkel of het uitstalraam. Twee jaar geleden verspreidde minder dan een op de tien handelaars dergelijke beelden online. Dat leert een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 493 handelaars.

Nochtans is het in ons land bij wet verboden om filmpjes of foto’s van beveiligingscamera’s zomaar te verspreiden. “Meestal stelt de politie een proces-verbaal op, dat dan gewoon blijft liggen bij het parket”, klinkt het verontwaardigd.

Maar dat geeft de handelaar nog niet het recht om de dader aan de kaak te stellen, zegt de Privacycommissie. “Absoluut onaanvaardbaar”, zegt voorzitter Willem De Beuckelaere. “Dit is middeleeuwse executierechtspraak. Het is niet aan de gedupeerde handelaar om de dader aan de kaak te stellen, dat is de taak van politie en gerecht. Ik kan de verzuchtingen van de handelaars begrijpen wanneer resultaten uitblijven, maar dat is geen excuus om het recht in eigen hand te nemen. Vergissingen zijn nooit uitgesloten, om nog maar te zwijgen van minderjarigen.”