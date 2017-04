United niet op z’n sterkst tegen Anderlecht: enkel Valencia keert (wellicht) terug

Manchester United-coach José Mourinho kan donderdag in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League tegen Anderlecht opnieuw rekenen op Antonio Valencia. De rechterflankspeler miste de voorbije twee competitiewedstrijden. Volgens de Portugees zal David De Gea hersteld zijn van zijn heupprobleem, maar zal hij in het Constant Vanden Stock-stadion toch voor Sergio Romero in doel kiezen. Dat staat maandag op de clubwebsite te lezen.

In de met 0-3 gewonnen competitiewedstrijd bij Sunderland ontbraken zondag Chris Smalling, Phil Jones, Ashley Young, Juan Mata, Wayne Rooney, Valencia en De Gea. Daardoor droeg Marouane Fellaini de aanvoerdersband.

“Tegen Sunderland traden we aan met de spelers die beschikbaar waren”, aldus Mourinho. “Niet één speler bleef in Manchester om te rusten of omdat we dachten aan roteren of Anderlecht. Helemaal niet. Dit zijn de spelers die ik op dit moment tot mijn beschikking heb. Als ik naar de anderen kijk, dan verwacht ik enkel dat Valencia klaar zal zijn om te spelen. Ik denk niet dat één van de andere jongens speelklaar zal zijn.”

Heupproblemen zorgden ervoor dat ook De Gea het duel met Sunderland miste. Zijn blessure is volgens de ManU-coach echter “niet ernstig”. Normaal geeft de Portugees donderdag de voorkeur aan Sergio Romero, die de voorbije zes wedstrijden in de Europa League tussen de palen stond. “Telkens Romero speelt, doet hij dat erg goed. De fans zijn het gewoon Romero in doel te zien in de Europa League. Die competitie wordt de belangrijkste voor ons na het winnen van de League Cup”, besluit de trainer van de nummer vijf in de Premier League.

Woensdag stappen de spelers van Manchester United het vliegtuig op richting België. Donderdag staat de confrontatie met Anderlecht om 21u05 op het programma.