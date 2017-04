Barcelona én Real Madrid laten punten liggen, Buffon weer stap dichter bij Serie A-record

Terwijl in België de play-offs op volle toeren draaien, naderen ook de buitenlandse competities hun einde. Monaco blijft moeizaam leider in Frankrijk, Gianluigi Buffon speelde bij Juventus zijn 616de Serie A-wedstrijd en komt dichterbij het record van Paolo Maldini. En de Primera Division? Daar gebeurde iets zeldzaam, want zowel Real Madrid als Barcelona kon dit weekend niet winnen.

SERIE A. Juventus blijft op titelkoers, Buffon heeft Maldini in het vizier

De 31ste speeldag in de Italiaanse competitie leverde geen grote verrassingen op. Juventus won gemakkelijk van Chievo Verona en lijkt helemaal klaar om het dinsdag op te nemen tegen het grote Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. Voor keeper Gianluigi Buffon was het een speciaal weekend: hij speelde zijn 616de match in de Serie A en gaat daarmee voorbij de Argentijn Javier Zanetti in de eeuwige ranglijst van het aantal matchen. Enkel AC Milan-legende Paolo Maldini heeft met zijn 647 stuks meer wedstrijden gespeeld dan “Gigi”.

In de achtervolging op Juventus liet AS Roma geen steken vallen. De Romeinen blijven op zes punten achterstand na winst bij Bologna, onder andere dankzij de 24ste competitiegoal van Edin Džeko.

LIGUE 1. Monaco ontsnapt, Cavani en Super Mario blijven scoren

AS Monaco blijft ook na 31 wedstrijden leider in de Franse Ligue 1, maar de Monegasken ontsnapten dit weekend aan puntenverlies op het veld van Angers. Radamel Falcao was de redder in nood voor de competitieleider. PSG blijft de dichtste achtervolger na opnieuw twee goals van doelpuntenmachine Edinson Cavani, die goed op weg lijkt om de kaap van 30 competitiegoals te ronden dit seizoen.

Ook Nice blijft uitzicht houden op een eerste landstitel sinds 1959. Mario Balotelli was tegen Lille de beul van dienst met opnieuw twee goals, waarmee hij zijn uitstekende vorm nog maar eens in de verf zette. Nice volgt op slechts vier punten van Monaco en één van PSG, maar heeft wel al een wedstrijd meer gespeeld.

PRIMERA DIVISION. Barcelona én Real Madrid laten punten liggen, Sevilla wint eindelijk nog eens

In de Primera Division was het een - op zijn zachtst gezegd - opvallend weekend, want hoe vaak gebeurt het tegenwoordig nog dat grootmachten Real Madrid en Barcelona in hetzelfde weekend niet winnen? Real kwam in de stadsderby tegen nummer drie Atlético Madrid niet verder dan een gelijkspel. Toch loopt De Koninklijke uit op Barcelona, want de Catalanen verloren tegen Malaga, onder andere na een rode kaart van Neymar. Voor Barça was het de eerste rode kaart in maar liefst 59 wedstrijden.

Onder de top drie deden Sevilla, Villarreal en Eibar wél wat ze moesten doen in de jacht om een Europees ticket: winnen. Sevilla won tegen Deportiva La Coruña voor het eerst sinds de zege tegen Bilbao op 2 maart (!). Villarreal versloeg Bilbao dan weer in een rechtstreeks duel, waardoor Villarreal vijfde blijft en de Basken momenteel naast een Europees ticket grijpen.