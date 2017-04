Celta de Vigo moet topspits missen tegen KRC Genk

Zoals werd gevreesd, scheurde Giuseppe Rossi zondag de kruisbanden van zijn linkerknie. De 30-jarige spits van Celta Vigo liep eerder al twee keer gescheurde kruisbanden op aan de rechterknie.

Rossi is minstens zes maanden out en ontbreekt dus in de kwartfinales van de Europa League tegen KRC Genk. De voormalige Italiaanse international (29 A-caps), die speelde bij Manchester United en gehuurd wordt van Fiorentina, maakte vorige week nog een hattrick tegen Las Palmas.

Giuseppe Rossi (30) liep de blessure zondag op in het verloren competitieduel tegen Eibar (0-2). Onderzoek bracht de zware kwetsuur aan de linkerknie maandag aan het licht, zo meldt Celta Vigo. De Italiaanse pocketspits (1m73) staat minstens zes maanden aan de kant. Rossi scheurde eerder al twee keer de kruisbanden van zijn rechterknie. Daardoor verloor hij twee seizoenen.

De Italiaan, die in de VS werd geboren, wordt dit seizoen door Fiorentina uitgeleend aan Celta Vigo. Hij heeft ook een verleden bij Manchester United, Newcastle, Parma, Villarreal en Levante. De spits speelde 30 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin zeven goals.

In het shirt van Celta Vigo scoorde Rossi dit seizoen vier keer in achttien competitiematchen. Het team staat na 31 speeldagen tiende in La Liga.