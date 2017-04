Fabian Cancellara heeft een nieuwe uitdaging gevonden en debuteert als triatleet

Fabian Cancellara heeft een nieuwe, sportieve uitdaging gevonden: de Zwitserse kampioen-op-pensioen maakt in september zijn debuut als triatleet. “Spartacus” doet dat (uiteraard) voor eigen volk in de heropgerichte TriStar-triatlon van Rorschach.

De 36-jarige Fabian Cancellara kneep in de herfst van 2016 de remmen dicht als succesvol wielrenner, nadat hij in zijn carrière op de fiets grossierde in olympische titels, wereldtitels en zeges in klassiekers. Cancellera waagt zich nu aan een nieuwe uitdaging: de triatlon. “Mijn eerste mijlpaal na mijn carrière: de TriStarSeries. Ik kijk ernaar uit”, tweette hij.

My first milestone after my carrer:This is @TriStarSeries and i am Tristar aswell. Looking forward to be part of this project!see you there pic.twitter.com/PD2CCR1RW6 — Fabian cancellara (@f_cancellara) April 6, 2017

De TriStar-serie was een populaire reeks van triatlonwedstrijden die in 2012 echter ter ziele ging. Nu wordt er dus nieuw leven ingeblazen, met de TriStar van Rorschach. De wedstrijd bestaat uit 1 kilometer zwemmen, 100 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Deze 111-wedstrijden zijn erg populair. Vooral het feit dat de nadruk ligt op het fietsen, spreekt hardrijder Cancellara uiteraard aan: “Ik ben gefascineerd door deze format omdat de focus op het fietsonderdeel ligt,” klonk het de persvoorstelling. “Dit is iets wat me wel aantrekt. Daarom start ik met veel plezier in Rorschach, maar… niet om te winnen.”