Eén passagier trok aan de alarmbel, en vanaf dan was het pure chaos

Passagiers staan op en langs de weg te wachten op bussen waarvan ze niet zeker weten of ze wel komen. Foto: jdv

Deinze - Wat een formaliteit moest worden na een zonnige dag aan de zee, werd zondagavond voor meer dan 2.000 treinreizigers een nachtmerrie. Ze zaten eerst twee uur vast in een overvolle trein, moesten daarna nog uren wachten en dat alles zonder de nodige informatie te krijgen. Ook de hulpdiensten stellen zich vragen bij wat gebeurd is, meldt VTM Nieuws.

Zondagavond, rond 20.35 uur, trekt een passagier aan de noodrem op de trein op de trein ter hoogte van Wontergem, een deelgemeente van Deinze. “De trein zat zo vol dat mensen flauwvielen van de warmte”, zegt Kiana De Buyser. “Er zaten te veel mensen op.”

Wanneer de reizigers na twee uur dan toch van de trein mogen, wordt het er nauwelijks beter op. Ze krijgen geen enkele informatie van de NMBS en wachten ruim anderhalf uur langs de kant van de weg op bussen waarvan ze niet weten of ze gaan komen.

Wanneer er dan toch bussen arriveren, wordt de chaos nog groter. Mensen duwen en trekken elkaar opzij om toch maar zo snel mogelijk op de bus te kunnen springen. De hulpdiensten doen wat ze kunnen, maar begrijpen niet waarom er zelfs na drie uur nog geen informatie is gekomen van de NMBS.

“Chaos kon vermeden worden”

“De chaos kon vermeden worden“, zegt Serge Vander Ougstraete van de brandweer van Deinze. “We gaan een debriefing houden om te bekijken wie het signaal gegeven heeft om de trein te ontruimen. Ik heb trouwens nog geen uitleg gekregen van de spoorwegen. Ik tast in het duister.”

Pas rond middernacht zat iedereen eindelijk op de trein richting Gent. “Met dank ook aan het Rode Kruis”, zegt een passagier. “Die hebben ons met de ambulance naar het station gebracht. Het is erg voor mijn kindjes, na zo’n leuke dag in Blankenberge.”

NMBS reageert

De NMBS zelf houdt het op overmacht. “Als er gisteravond geen ander ongeval zou zijn geweest, was het zo niet verlopen”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Dat zijn externe omstandigheden waardoor we in moeilijke omstandigheden een alternatieve oplossingen moesten bedenken.”

Maar wie gaf dan het bevel om de trein te ontruimen, vraagt de brandweer zich af. “Er is een mechanisme om een nooddeur te ontgrendelen. Dat is strafbaar, behalve als de omstandigheden er om vragen. Er loopt een onderzoek zodat we er lessen uit kunnen trekken.”