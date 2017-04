Deze tips van een Instagrammodel leveren je meer volgers op

Liefst meer dan 3 miljoen volgers telt de Nieuw-Zeelandse Rosanna Arkle. Tegenwoordig verdient ze dan ook om en bij de 2.000 euro per post. Wil jij ook instafamous worden? Dan heeft Arkle alvast drie tips voor je in petto waar ze zichzelf ook altijd aan houdt.

De 28-jarige Rosanne Arkle poseert in bikini of andere weinig verhullende outfits, kijkt verleidelijk in de camera met haar lange blonde lokken, deelt haar fitnessgewoonten en prijst producten aan. Ziehier het leven van een doorsnee Instagrammodel. Toch volgen meer dan 3 miljoen mensen haar via de sociale media app en dat levert haar een flinke 2.000 euro per post op.

Naar eigen zeggen heeft ze een aantal tips die ze zelf altijd in acht neemt als ze iets wil delen op Instagram. Zo raadt om te beginnen aan jezelf een degelijke digitale camera aan te schaffen met wifi-verbinding zodat je de foto's meteen op je gsm kunt uploaden. Daarnaast is ze van mening dat je best foto's deelt in 'prime time', dat betekent 's morgens tussen 7.30 en 10 uur of 's avonds tussen 18.30 en 21 uur. Als laatste tip geeft ze ook nog mee dat je interactie moet aangaan met je volgers. Zo helpt het om soms een vraag te stellen in je bijschrift.

Favourite time of the day ???? Een bericht gedeeld door Rosanna Arkle (@rosannaarkle) op 10 Apr 2017 om 2:04 PDT