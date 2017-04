Alweer twee goals: de straffe cijfers achter het topseizoen van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku heeft dit seizoen alweer heel wat stappen gezet in zijn ontwikkeling. Volgens de spits zelf én heel wat analisten is het tijd voor de stap hogerop, naar een echte topclub. In Engeland of in het buitenland? Dat moet de tijd uitwijzen. De cijfers tonen alvast aan dat Lukaku een echt topseizoen aan het draaien is.

Eerst de naakte cijfers: Romelu Lukaku is na 32 speeldagen eenzaam topschutter in de Premier League. Hij scoorde al 23 keer en doet daarmee beter dan Harry Kane (19) en Alexis Sanchez (18). Diego Costa en Zlatan Ibrahimovic scoorden elk al 17 doelpunten.

Als we daarbij de assists tellen, staat Lukaku ook helemaal bovenin de rangschikking van de meest bepalende spelers in Engeland: Big Rom deelde al zes assists uit, van de rasechte topschutters doet enkel Alexis Sanchez beter met negen assists. Dat betekent dat Lukaku rechtstreeks betrokken was bij 29 doelpunten, Arsenal-spits Sanchez slechts bij ‘27’ goals.

Als we dat vergelijken met de buitenlandse topcompetities, zien we dat slechts vijf spelers beter doen dan de Everton-spits. Dat zijn niet van de minste: Lionel Messi spant de kroon met 27 goals (en daarbij nog eens 8 assists) bij Barcelona. Daarna volgt Bayern Munchen-spits Roberto Lewandowski (26 goals, 4 assists), Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, 25 goals en 2 assists) en de spitsen uit de Serie A: Andrea Belotti en Edin Dzeko (elk 24 goals en 4 assists).

Links, rechts

Dat Lukaku serieuze stappen heeft gezet, blijkt ook uit zijn 23 doelpunten. Lukaku is vooral bekend om zijn stevige linkervoet, maar van de 23 doelpunten scoorde hij er ‘maar’ 10 met links. Sinds gisteren maakte hij al 7 goals met rechts en 6 met het hoofd. Hij draait dus allround een redelijk compleet seizoen...

“Enkel tegen kleine teams”

Een veel gehoorde kritiek is dat Lukaku enkel scoort tegen kleine ploegen en zo zijn doelpuntentotaal serieus aandikt. Denk maar aan de wedstrijd tegen Bournemouth, waar Lukaku vier keer scoorde (6-3 eindstand). Tegen de echte topteams, zoals Chelsea of Manchester United, scoort Lukaku niet en is hij onzichtbaar, zo luidt de kritiek.

De cijfers tonen echter aan dat dat voor alle topspitsen het geval is. Meer zelfs: Lukaku doet beter dan de andere topspitsen in de Premier League. Tegen de teams uit de top zes scoorde Lukaku drie goals, Zlatan Ibrahimovic en Diego Costa scoorden slechts tweemaal tegen de concurrentie uit de top zes. Harry Kane en Alexis Sanchez blijven steken op één doelpunt tegen de echte topploegen.

Conclusie: Romelu Lukaku lijkt klaar voor een volgende stap, want bij een subtopper in de Premier League steekt hij er met kop en schouders bovenuit. Bij een echt topteam zou Lukaku nog meer kansen krijgen door betere ploegmaats rond zich. Vertrekt hij deze zomer bij Everton? Of wordt hij overtuigd van het project van de Toffees, die Tottenham achterna willen gaan en een vaste klant aan de top willen worden?