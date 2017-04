Tony Adams heeft nieuwe uitdaging gevonden als coach in het zonnige Spanje

De voormalige Engelse international Tony Adams is tot het einde van het seizoen aangesteld als coach van Granada, dat de samenwerking met Lucas Alcaraz na zeven maanden beëindigt. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt.

Granada is na 31 speeldagen 19e en voorlaatste in de Primera Division, op zeven punten van de ‘veilige’ 17e stek. Zondag ging de club uit Andalusië thuis met 1-3 onderuit tegen Valencia.

De 50-jarige Adams coachte eerder Wycombe Wanderers (2003-2004) en Portsmouth (2008-2009) in Engeland en het Azerbeidzjaanse Gabala (2010-2011). Zijn hele spelerscarrière (1983-2002) trad de ex-verdediger aan voor Arsenal. Adams is vicevoorzitter van DDMC, een bedrijf in handen van de eigenaar van Granada, Jiang Lizhang. De Chinese zakenman is tevens de kandidaat-koper voor Oud-Heverlee Leuven.