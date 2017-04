Primeur voor België: vanaf nu berekenen we wie een voetbalmatch verdiende te winnen

Sportwereld.be pakt tijdens de play-offs uit met een primeur in de Belgische voetbaljournalistiek. Voor het eerst zal berekend kunnen worden welk team op basis van de kansen een wedstrijd verdiende te winnen. Dat gebeurt via cijfers van databureau Kick & Rush Lab, dat een statistisch model gebruikt waarmee ook de grootte van de kansen in rekening wordt gebracht. Gedaan met de cafédiscussies over wie nu eigenlijk de match van afgelopen weekend had moeten winnen.

Meer dan eens weerspiegelt de uitslag van een voetbalmatch de krachtverhoudingen niet. Een typisch voorbeeld van nog niet zo lang geleden: België-Griekenland. Balbezit: 69% voor de Rode Duivels. Hoekschoppen: 9-0 voor de Rode Duivels. Schoten op doel: 17-2 voor de Rode Duivels. Uitslag: 1-1. Dankzij een goal in de laatste minuut van Romelu Lukaku dan nog, anders waren we op een pijnlijke thuisnederlaag gelopen.

Alleen zijn de statistieken om te bepalen welk team nu de sterkste was, vaak lang niet zo duidelijk als bij België-Griekenland. Na een wedstrijd blijkt soms dat het ene team dubbel zoveel op doel getrapt heeft als het andere. Alleen is het team met dat hoge aantal doelpogingen nauwelijks over de middenlijn geweest en heeft het voortdurend van ver richting doel getrapt, terwijl de tegenstander bij sommige grote kansen zelfs niet tot een schot kwam. Welk team verdiende dan te winnen?

Zo’n discussies zijn nu verleden tijd dankzij het aantal verwachte doelpunten. We hebben het hierbij over een statistisch model dat niet enkel het aantal kansen, maar ook de kwaliteit of de grootte van de kansen in rekening brengt. Dat wordt gedaan op basis van de prestaties van spelers in het verleden.

Een voorbeeldje

Neem nu de kans die Youri Tielemans kreeg in de wedstrijd tussen Anderlecht en Gent. De middenvelder kon vanop zo’n tien meter relatief centraal van doel inschieten. Om te weten wat de grootte van die kans is, wordt bekeken wat de duizenden spelers die eerder vanuit dezelfde omstandigheden op doel konden trappen ervan bakten. Stel nu dat blijkt dat 487 van de 1000 spelers in een dergelijke situatie tot een doelpunt kwamen, dan is het verwachte doelpunt dat voortvloeit uit de kans van Tielemans dus 0,487. Anderlecht heeft op basis van die ene kans dus 0,487 verwacht doelpunt te pakken.

Krijgt Anderlecht in diezelfde wedstrijd nog een kans waar een verwacht doelpunt van 0,2 aan vasthangt, dan zit het voor die partij al aan 0,687 verwachte doelpunten, enzovoorts. De waarde van de kansen voor één team in één partij worden dus bij elkaar opgeteld om tot het aantal verwachte doelpunten te komen.

Waarom is dit relevant?

Op die manier kunnen we op een objectieve manier bepalen welk team op basis van de kansen de partij verdiende te winnen. Anderzijds kunnen we ook vaststellen welk team significant minder scoort dan het eigenlijk zou moeten, of andersom. Dat is belangrijk omdat het aantal verwachte doelpunten een grote voorspellende waarde heeft: het geeft de machtsverhoudingen tussen teams beter weer dan de uitslagen zelf, net doordat die uitslagen in een aantal gevallen bepaald worden door geluk. Zo valt dus makkelijker af te lezen welk team goed bezig is en welk team niet.

In het buitenland is deze analysemethode al langer populair. Zo zei Arsenal-trainer Arsène Wenger al de methode te gebruiken en wist dataspecialist Michiel Jongsma van statistiekenbureau Opta in de winterstop van 2016 al dat toenmalig AZ-spits Vincent Janssen wat speciaals had. “Hij stond toen op slechts 6 doelpunten, maar met zijn verwachte aantal doelpunten stond hij tweede van Nederland”, vertelde Jongsma bij Vice. Vijf maanden later had Janssen 27 keer gescoord en verhuisde hij voor 20 miljoen euro naar Tottenham Hotspur.

Vanaf de start van Play-off 1 heeft de analysemethode nu ook zijn weg gevonden naar de Belgische media. De analyses zullen te lezen zijn op N+, de betaalsite van Het Nieuwsblad... al zal het grafiekje met het aantal verwachte doelpunten ook gratis gedeeld worden op de Facebook-pagina van Sportwereld.