Bouwwerf sinds 2013: Anderlecht treft niet meer de topclub ManUtd van weleer

De Belgische ploegen krijgen dit seizoen de echte topaffiches voorgeschoteld in de Europa League. Eerder schakelde Gent al Tottenham uit, donderdag speelt Anderlecht tegen Manchester United. Een ongelijke strijd op papier, maar Anderlecht kan zich optrekken aan het feit dat Manchester United niet meer de topclub van weleer is. Sinds het pensioen van Alex Ferguson is United al vier seizoenen een bouwwerf.

De succesvolle Alex Ferguson zette na 26 seizoenen een punt achter zijn trainerscarrière bij Manchester United. Ferguson had zelf zijn opvolger gekozen, zijn goede vriend en landgenoot David Moyes. Die was al 11 jaar aan de slag bij Everton en leek dus de ideale opvolger voor Ferguson: een coach met een duidelijke visie die zich kon engageren voor een lange termijn.

Moyes kreeg een contract van zes seizoenen, maar had het moeilijk om zijn stempel te drukken. Het elftal van Manchester United was dringend toe aan verjonging, maar de echte toppers wilden niet komen naar Manchester, verklapte Moyes na zijn ontslag. Hij telde 30 miljoen euro neer voor Marouane Fellaini, die hij al kende van bij Everton, maar daarna bleef het stil in Old Trafford qua inkomende transfers. Dat was een probleem, want zo werd Fellaini de toptransfer waar Moyes eigenlijk niet om had gevraagd.

David Moyes maakte van Marouane Fellaini - tegen wil en dank - zijn toptransfer. Foto: AFP

Dat de resultaten daarna tegenvielen, was dan ook koren op de molen van de criticasters. Moyes probeerde in de winter nog het tij te keren met de transfer van Juan Mata, maar uiteindelijk werd hij eind april al bedankt voor bewezen diensten. Nota bene na een 2-0 nederlaag tegen ex-ploeg Everton. Clubicoon Ryan Giggs nam over, maar slaagde er niet meer in Manchester United een Europees ticket te bezorgen. De fiere club eindigde slechts zevende, het slechtste resultaat sinds 1990...

2014-2015: Van Gaal haalt grote vissen

Na het debacle met David Moyes gooide het United-bestuur het over een andere boeg. Ze kozen voor een grote naam die snel successen kon boeken. Louis van Gaal had zich al bewezen bij Nederland, tekende voor het WK 2014 een contract en kwam met een (figuurlijke) bronzen medaille toe op Old Trafford. Manchester United speelde dan wel geen Europees voetbal, toch haalde Van Gaal heel wat toppers . Angel Di Maria werd gekocht van Real Madrid voor 65 miljoen euro, Victor Valdes maakte een vrije transfer van Barcelona en topaanvaller Radamel Falcao kwam over van AS Monaco.

Foto: AFP

Ondanks die kwaliteitsinjectie bleven de resultaten uit in de Premier League. Het publiek in Old Trafford morde ook, want Van Gaal speelde naar hun mening “saai voetbal”. Toptransfers Angel Di Maria en Radamel Falcao vielen helemaal door de mand in de Premier League en overtuigden nooit. United haalde wel Europees voetbal, United eindigde op een vierde plaats, met negen punten minder dan de grote stadsrivaal Manchester City. Missie toch een beetje geslaagd voor Van Gaal, maar veel hartjes veroverde de Nederlander allesbehalve in zijn eerste seizoen.

2015-2016: De druppel die de emmer deed overlopen

Manchester United speelde weer Europees na een jaar wachten, toch waren er weinig blije gezichten. Behalve dan tijdens de persconferenties van Van Gaal, die met zijn vernederlandste Engelse uitspraken snel uitgroeide tot een cultfiguur. Opnieuw trok hij de geldbuidel stevig open. Voor landgenoot Memphis Depay, die uiteindelijk ook flopte. Voor Robin Van Persie, Angel Di Maria en Radamel Falcao was er geen plaats meer.

Foto: AFP

United haalde de groepsfase van de Champions League na twee duidelijke overwinningen tegen Club Brugge in de zomer, maar in de groepsfase liep het moeizamer. Uiteindelijk slaagde ManUtd er niet in door te stoten, het finishte derde na Wolfsburg en PSV. Een blamage, ook omdat de Europa League uitdraaide op een flop. United werd uitgeschakeld door Midtjylland.

Dan maar alles zetten op volgend seizoen en een nieuwe Champions League-campagne, maar United viel buiten de top vier door een slechter doelsaldo dan Manchester City en eindigde vijfde. Geen kampioenenbal op Old Trafford, voor de tweede keer in drie jaar tijd. Het was de druppel voor Van Gaal, die twee dagen na de FA Cup-winst werd bedankt voor bewezen diensten.

2016-2017: The Special One

Ook dit jaar raakt de bouwwerf van Manchester United niet afgewerkt. Op het einde van het vorige seizoen tekende José Mourinho al een contract, vier dagen na het ontslag van Louis van Gaal. ‘The Special One’ kent de Premier League als zijn broekzak en weet wat nodig is om prijzen te pakken. Toch een verschil met Louis van Gaal en David Moyes. Die eerste had al ervaring bij Barcelona, Nederland en Bayern Munchen, maar trainde nog nooit een ploeg in Engeland. Moyes kende de Premier League door en door, maar stond voor rustige vastheid met middenmoter Everton.

Foto: Photo News

Mourinho haalde meteen een vette vis binnen met Paul Pogba. De middenvelder werd de duurste transfer ooit en ging voor meer dan 100 miljoen van Juventus (terug) naar Manchester United. De Fransman werd opgeleid bij United, maar vertrok in 2012 omdat Alex Ferguson niet in hem geloofde. De duurste transfer kon echter nog niet overtuigen, het zoekende ManUtd reeg de gelijke spelen aan elkaar in de competitie en staat momenteel slechts vijfde, tot afgrijzen van de fans en het bestuur.

Het wordt voor United steeds moeilijker om volgend jaar Champions League-voetbal te behalen via de competitie. ManUtd moet vier punten goedmaken op de felbegeerde vierde plaats, een rechtstreeks Champions League-ticket voor de derde plaats is al zes punten van United verwijderd. Daar ligt net het gevaar voor Anderlecht: de winnaar van de Europa League speelt volgend seizoen rechtstreeks Champions League. Dat is plan B voor José momenteel, maar als plan A niet lukt, zal plan B zéker volstaan voor de achterban...