Anderlecht hoopt lichtgeblesseerde Teo fit te krijgen voor kraker tegen United

Brussel - Anderlecht moet Lukasz Teodorczyk niet al te lang missen. De Poolse goalgetter van de competitieleider blesseerde zich zondag in het Play-off I-duel tegen AA Gent (0-0) aan de schouder en onderging maandag een medisch onderzoek. “Daaruit bleek dat de blessure niet al te ernstig is”, meldden de Brusselaars op de clubwebsite.

‘Teo’, al goed voor twintig competitietreffers in de Jupiler Pro League, werd zondag in de topper tegen de Buffalo’s na 72 minuten vervangen door Isaac Kiese Thelin. ‘s Avonds laat verklaarde manager Herman Van Holsbeeck in VTM-programma Stadion dat de Poolse spits een schouderblessure had opgelopen en dat hij maandag onderzocht zou worden.

Uit de onderzoeken kwam geen ernstige blessure aan het licht, Paars-wit hoopt zijn aanvaller snel opnieuw te kunnen oplappen, ze hopen hem speelklaar te krijgen voor het Europa League-duel van donderdag in eigen huis tegen topploeg Manchester United. “In de komende dagen zal Lukasz een persoonlijk programma doorlopen zodat hij speelklaar raakt voor de kwartfinale van de UEFA Europa League deze donderdag tegen Manchester United”, klinkt het.

Na de clash met Zlatan Ibrahimovic en ploegmaats spelen de Brusselaars zondag (18u) hun volgende partij in de play-offs, dan moeten ze op speeldag drie in POI op bezoek bij KV Oostende. In de stand heeft leider Anderlecht vier punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge en zes meer dan AA Gent.