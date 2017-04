Standard-speler moet vrezen voor twee speeldagen schorsing

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag twee speeldagen schorsing en 600 euro boete gevorderd voor Standard-verdediger Darwin Andrade, die zaterdag op de tweede speeldag van de play-offs rechtstreeks uitgesloten werd.

In de op 2-2 geëindigde thuiswedstrijd tegen STVV in Play-off IIa werd Andrade door scheidsrechter Christof Dierick in de 82e minuut van het veld gestuurd. De Colombiaanse linksachter van de Rouches tackelde STVV-speler Damien Dussaut bij een 2-1 tussenstand onderuit met twee voeten vooruit. “Met die overtreding kon hij de fysieke integriteit van Dussaut in gevaar brengen”, schreef Dierick in zijn verslag. Standard liet maandagnamiddag op de clubwebsite weten dat speler en club beslist hebben om het voorstel niet te aanvaarden en dat ze daardoor dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen.

Ook Jan Van Damme, de kinesist van Club Brugge, wordt door het Bondsparket voor de Geschillencommissie gedaagd voor een duw aan de vierde official. Hij komt dinsdagmiddag voor.

(belga)