Clash met Manchester United 17 jaar geleden was Europees gloriemoment in Anderlecht: een terugblik

De confrontatie tussen Anderlecht en Manchester United van komende donderdag zal bij veel fans van paarswit ongetwijfeld prachtige herinneringen oproepen. In Manchester zullen ze liever terugdenken aan die ene wedstrijd uit de jaren vijftig, toen de legendarische Busby Babes Anderlecht met 10-0 inblikten. Het gloriemoment van Anderlecht kwam veel later, de laatste keer dat beide teams de degens kruisten: tijdens de Champions League-campagne van het seizoen 2000/2001. We gaan even terug in de tijd naar die legendarische wedstrijd in het Astridpark.

Op 24 oktober 2000 stond Brussel in rep en roer, want het grote Manchester United van Alex Ferguson kwam op bezoek. Het team dat het jaar voordien de Engelse Premier League compleet had gedomineerd en met maar liefst 18 punten voorsprong op Arsenal kampioen was geworden. Geen kat die geloofde dat Anderlecht het de Red Devils echt lastig zou maken, mede door de heenwedstrijd in Manchester. Daar was RSCA immers enkele weken eerder op de openingsspeeldag nog met 5-1 onderuit gegaan.

Tweede in de groepsfase

Ondanks die zware opdoffer was Anderlecht aan een redelijke campagne bezig. Paarswit overleefde de voorrondes tegen het Cypriotische Anorthosis Famagusta en de Portugese vicekampioen FC Porto. In de groepsfase werd naast United ook PSV en Dynamo Kiev geloot. Na de mislukte opener op Old Trafford won Anderlecht met 1-0 van PSV, maar in Kiev volgde opnieuw een tegenslag van formaat: de troepen van coach Aimé Anthuenis verliezen met 4-0 tegen Dynamo. Enkele weken later werd die misstap wel rechtgezet in de tweede wedstrijd tegen Kiev, waardoor Anderlecht en PSV samen tweede eindigden met elk zes punten. Man U was groepsleider met één puntje meer.

Op het moment dat de Red Devils naar Anderlecht afzakten, was Manchester United absolute wereldtop. David Beckham was dan wel het uithangbord van het team, met onder andere de excentrieke Franse keeper Fabien Barthez en clublegendes zoals Paul Scholes en Ryan Giggs liep er nog veel meer kwaliteit op het voetbalveld rond. Zoals eerder gezegd: geen kat die verwachtte dat Anderlecht het grote United een strobreed in de weg zou leggen.

Gouden duo

Anderlecht zelf had op dat moment echter ook genoeg klasse in het team. Later dat jaar wonnen ze de Belgische competitie voor de tweede keer op rij. De verdediging werd geleid door de ervaren keeper Filip De Wilde en verdediger Lorenzo Staelens. Via Walter Baseggio en de Roemeen Alin Stoica had paarswit twee flitsende jonge middenvelders in de ploeg, en met de amper 19-jarige Ivoriaan Aruna Dindane zat er op de bank ook nog een jong aanvallend kanon klaar. Dé sterren van het team waren echter het vaste spitsenduo, bestaande uit de Tsjechische boom Jan Koller en de Canadese Pool Tomasz Radzinski. Ofwel de lange en de korte: Koller was met zijn 2,02 meter letterlijk de grote targetman, terwijl verdedigers moeite hadden om de pijlsnelle Radzinski bij te houden.

Radzinski werd op die avond in oktober de grote uitblinker van de wedstrijd. Anderlecht begon furieus aan de match en Manchester United kwam meteen onder druk te staan. Paarswit ontwikkelde enkele kansen, en in de dertiende minuut was het raak: Baseggio stuurde een lange bal richting Radzinski, die moeiteloos van Mikaël Silvestre wegsprintte. Het Astridpark ontplofte: de Canadese Pool knalde het leer hard in doel via de hand van Fabien Barthez.

Paarswit delirium

Daar stopte het niet voor Anderlecht, want de club uit de hoofdstad duwde het gaspedaal nog dieper in. Koller kreeg een enorme kans op 2-0, maar besloot op Barthez. Enkele minuten later werd Koller opnieuw diep gestuurd, dit keer over de rechterflank. Hij legde de bal panklaar voor spitsbroeder Radzinski, die in één tijd naar de linkerbenedenhoek mikte. Barthez weer geklopt, de fans van Anderlecht beleefden een delirium: tegen één van ’s werelds beste clubs staat het plots 2-0. Was getekend: Tomasz Radzinski.

Rugnummer 13 bracht Tomasz Radzinski helemaal geen ongeluk. Foto: REUTERS

Ondanks de comfortabele voorsprong werd het nadien nog een tergend lange wedstrijd voor Anderlecht. Amper drie minuten na Radzinski’s tweede doelpunt gaf paarswit een penalty weg. De Ier Denis Irwin gleed uit tijdens het trappen, maar de bal verdween net naast De Wilde in het doel. De aansluitingstreffer was een feit, Anderlecht moest nog 54 minuten volhouden. Uiteindelijk lukte dat ook: de eindstand bleef 2-1. Brussel ging een lange feestnacht tegemoet.

Acheampong als nieuwe Radzinski?

Twee weken later won Anderlecht ook met 2-3 bij PSV, waardoor RSCA totaal onverwacht groepswinnaar werd en naar de volgende ronde mocht. In die volgende ronde werden de 16 overblijvende teams ingedeeld in vier groepen: de top twee van elke groep ging door naar de kwartfinale. In een groep met Real Madrid, Leeds United en Lazio Roma werd Anderlecht uiteindelijk derde. De eerste wedstrijd tegen Lazio werd thuis nog gewonnen, maar daarna verloor Anderlecht vier keer. Op de laatste speeldag ging er wel opnieuw een grootmacht voor de bijl in het Astridpark: het grote Real Madrid van Raúl, Luis Figo en Roberto Carlos verloor met 2-0.

Als Anderlecht zich net zoals bijna zeventien jaar geleden voorbij Manchester United wil loodsen, zullen ze misschien een beroep moeten doen op Frank Achaempong. Ofwel ‘Mister Europe’, want Acheampong heeft paarswit al vaker gered in Europa met zijn doelpunten. De pijlsnelle Acheampong vertont op dat vlak overeenkomsten met Radzinski: geen enkele verdediger kan de kleine Frank volgen zodra hij gaat spurten. Goede voortekens voor Anderlecht? Donderdagavond weten we meer.