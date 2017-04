Eerste vrachttrein vanuit Londen via België naar China

In Londen is maandag de eerste goederentrein uit het Verenigd Koninkrijk met bestemming China vertrokken. De trein zal daarbij ook door ons land rijden, zoals eerder ook het geval was met de Chinese vrachttrein die begin dit jaar de omgekeerde beweging heeft gemaakt.

De 600 meter lange trein telt 32 wagons en heeft maandag de Britse hoofdstad verlaten, op weg naar Yiwu in het oosten van China. De rit duurt zowat 18 dagen. Op de tocht van zowat 12.000 kilometer dendert de trein door de Kanaaltunnel, Frankrijk, België, Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan, om vervolgens in China aan te komen.

De trein vervoert onder andere whisky, niet-alcoholische dranken, producten voor baby’s en geneesmiddelen. De goederen zullen echter moeten worden overgeladen in andere wagons aan de Wit-Russische grens. In de landen van de voormalige Sovjet-Unie is er immers een bredere spoorwijdte.

Londen is de vijftiende stad in het Europese netwerk van Chinese vrachttreinen. Dat kadert in de uitbouw van een moderne zijderoute, een stokpaardje van de Chinese president Xi Jinping.