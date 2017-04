Afvalophaling verstoord door spontane staking bij Van Gansewinkel

Bree / Bocholt / Hamont-Achel / Beringen / Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Zonhoven / Opglabbeek - Bij afvaldienstverlener Van Gansewinkel is maandagochtend een spontane staking ontstaan. Dat heeft een impact op de afvalophaling in Limburg. Niet alle ophaalwagens reden maandagochtend uit, dat meldt afvalintercommunale Limburg.net in een persbericht.

De ophaalwagens in Bree, Bocholt, Hamont-Achel, Beringen, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Zonhoven en Opglabbeek reden maandag niet uit. Limburg.net bekijkt of er maandag toch nog uitgereden kan worden en of er eventueel inhaalrondes uitgevoerd kunnen worden. “Limburg.net vraagt de inwoners van bovenstaande ophaalzones om de website of de sociale mediakanalen van Limburg.net in de gaten te houden voor verdere info”, aldus Limburg.net in een persbericht.

De werknemers van Van Gansewinkel zijn niet tevreden met de manier waarop het bedrijf de interimkrachten inplant in het werkschema. “Sommige interimkrachten krijgen, nadat er een aantal vaste werkkrachten zijn aangenomen, veel te weinig werkdagen”, aldus Ruth Vaes van ACV. “Na een hele dag overleg zijn we erin geslaagd om een faire regeling te maken voor de interimkrachten. De interimmers die er het langst werken, moeten nu minstens drie dagen per week tewerk gesteld worden bij Van Gansenwinkel.”

Dinsdag vatten de werknemers het werk weer aan. De regio’s waar geen afval is opgehaald, worden ingehaald tijdens de komende dagen.