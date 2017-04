Pro League beloont communitywerking Club Brugge

Brussel - De Pro League heeft landskampioen Club Brugge voor het tweede jaar op rij gehuldigd met de Pro League+ Award, een prijs voor de Belgische profclub met de sterkste communitywerking. De Club Brugge Foundation ontving de award zaterdag voor aanvang van de thuismatch tegen Sporting Charleroi (1-1).

“Vanuit de Pro League willen we met deze award het goede werk op sociaal vlak dat bij de verschillende profclubs wordt geleverd belonen”, laat Pierre François maandag optekenen. “Club Brugge vervult al jaren als topclub in België deze sociale opdracht vanuit een sterk engagement op een hoog professioneel niveau. Dit vanuit een zeer groot hart voor de samenleving. Dit kunnen wij vanuit de Pro League alleen maar aanmoedigen.” De CEO van de Pro League overhandigde de prijs zelf aan Chris Caestecker, voorzitter van de Club Brugge Foundation.”

“We bestaan in 2017 met onze communitywerking reeds 10 jaar en we zijn trots dat we doorheen de jaren zijn uitgegroeid tot één van de voortrekkers in België. Deze award is een mooie erkenning voor het vele werk dat de Foundation, samen met zijn vele projectpartners en vrijwilligers, dagelijks levert ten dienste van de samenleving”, reageerde Caestecker op de website van Club Brugge. Ook vorig jaar ging de Pro League+ Award naar blauw-zwart.