Wie komt daar boven water? Lestienne scoort tweemaal voor Russische club

Brussel -

Maxime Lestienne heeft maandag op de 22e speeldag in de Russische Premier League tweemaal de weg naar de netten gevonden voor zijn club Rubin Kazan. De voormalige winger van onder meer Club Brugge en PSV scoorde in de uitwedstrijd bij rode lantaarn Tom Tomsk in minuten 47 en 79, de partij eindigde uiteindelijk op een 2-2 gelijkspel.