Moet Neymar Clasico missen door stommiteit?

Nee, een erg goede beurt heeft Barcelona-vedette Neymar zaterdagavond niet gemaakt in de verloren competitiematch bij Malaga. De Braziliaan liet zijn team in de steek door een tweede gele kaart te pakken en blijkt nu bij het verlaten van het veld nog een cynisch applausje te hebben gegeven aan de vierde ref. De Spaanse Reviewcommissie zal zich over de zaak buigen en volgens de Spaanse sportkrant Marca waarschijnlijk een schorsing van drie matchen uitspreken. Dat zou betekenen dat Neymar de Clasico tegen Real Madrid van 23 april zou moeten missen.