CLUBNIEUWS. Opsteker voor Club Brugge, afwachten of Weiler risico's neemt met Teo

Club Brugge heeft een serieuze opsteker gekregen voor de verplaatsing naar Zulte Waregem. Het recupereert José Izquierdo, die hersteld is van zijn blessure aan de adductoren. Verder zijn ook Jelle Vossen en Lior Refaelov mogelijk opnieuw inzetbaar. Bij Anderlecht is het uitkijken naar de beschikbaarheid van topschutter Lukasz Teodorczyk tegen Manchester United. Al uw clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Lukasz Teodorczyk werd tegen AA Gent gewisseld met een schouderblessure. Onderzoek wees gisteren uit dat de kwetsuur niet al te erg is en dat hij de selectie kan halen tegen ­Manchester United. De Pool wil er tegen Manchester heel graag bij zijn om zichzelf te tonen aan Europa. Hij moet ook dringend zijn scoremachine weer op gang trekken. Voor Nieuwjaar scoorde Teo 24 keer in 32 matchen, na Nieuwjaar trof hij in 14 wedstrijden slechts 4 keer raak.

Of Weiler hem de kans zal geven tegen United is nog even afwachten. Anderlecht gaat de spits een speciale behandeling geven, maar mogelijk neemt de coach geen risico’s met het oog op de Belgische titelstrijd. Andy Najar stond gisteren ook weer op het trainingsveld, twee weken na zijn hamstringblessure. Ook hij wil graag spelen tegen Man U met het oog op een transfer, maar het is niet zeker dat hij die match haalt.

Mkhitaryan: “Ik volg Anderlecht op tv”

Een van de spelers om voor uit te kijken bij Manchester is Henrikh Mkhitaryan. De Armeniër scoorde vorige zondag nog op Sunderland en trof ook al drie keer raak in de Europa League. Hij was er bij in Dortmund toen Anderlecht er in december 2014 1-1 gelijk ging spelen. Sedertdien volgt hij de Brusselaars in Europa.

“We gaan twee heel moeilijke wedstrijden tegemoet. Ik ­besef dat sommige mensen zullen ­denken: we moeten tegen Anderlecht, het zal wel makkelijk gaan. Maar zo zal het niet zijn. Anderlecht is een moeilijke ­tegenstander. Dat weet ik omdat ik dit seizoen enkele van hun Europese wedstrijden op tv heb gevolgd. Ze spelen goed voetbal en hebben spelers van grote kwaliteit.”

CLUB BRUGGE

Voor de verplaatsing naar Zulte Waregem op paasmaandag recupereert Club Brugge José Izquierdo. De ­Colombiaan is hersteld van zijn blessure aan de adductoren. Verder zijn ook Vossen en ­Refaelov mogelijk opnieuw inzetbaar. ­Refaelov sukkelde met een blessure aan de adductoren, maar die zou niet te ernstig geweest zijn. Vossen liep op Gent een botkneuzing op aan het bekken en herneemt ook deze week. Poulain, die zaterdag aan de rust werd gewisseld met last aan de bil, zal ook fit zijn. De Fransman riskeert vandaag wel nog een schorsing door de ­Geschillencommissie voor zijn tackle op ­Dejaegere in de wedstrijd tegen Gent.

STANDARD

De supportersprotesten nemen toe bij Standard nu er ook maar 2-2 gelijkgespeeld werd tegen STVV. Trainer Aleksandar Jankovic heeft al begrepen dat zijn spelers nog moeilijk te motiveren zijn in Play-off 2 en dat zijn trainersverhaal in Luik dan ook zal ­aflopen na het seizoen. Hetzelfde geldt voor keeperstrainer Philippe Vande Walle, die kampt met een blessure en zo moeilijk training kan ­geven. Er wordt al gezocht naar opvolgers, maar Peter Maes zou niet in beeld zijn als coach.

Standard speelt vrijdag tegen Union. Een nieuwe nederlaag zou de crisis echt compleet maken.

KV OOSTENDE

Nadat Kevin Vandendriessche zijn verbintenis met drie seizoenen verlengde tot 2021, blijft KVO contracten bekijken voor de toekomst. Zo is het nu al duidelijk dat Yannick Loemba, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan OHL, geen toekomst meer heeft aan de kust. De flankaanvaller zijn contract loopt nog dit jaar af en hij krijgt geen nieuwe overeenkomst aangeboden.

Rechtsback Sebastien Locigno werd uitgeleend aan Go Ahead Eagles, maar dat zal de aankoopoptie niet lichten. Hij keert terug naar Oostende, waar hij nog onder contract ligt tot 2019, maar heeft er ook geen perspectief.

KV KORTRIJK

KV Kortrijk neemt deel aan de rookvrije speeldagen georganiseerd door de Jupiler Pro League. Concreet wil de Pro League roken in het stadion tijdens speeldag 3 en 4 van de play-offs overal verbieden. Elke vorm van roken, inclusief E-sigaretten, zal tijdens de thuiswedstrijd tegen Genk en Eupen verboden worden in het stadion. De regel geldt in alle overdekte kraampjes, alle toiletten, de gangen en trappen in het stadion, de ingangen en uitgangen, de restaurants en cafés van het stadion, de kleedkamers, de neutrale zone en het veld. De enige plaats waar roken wel wordt toegelaten, is het Kouterplein.

ZULTE WAREGEM

Eerstdaags wil Zulte Waregem met Club Brugge overleggen of er een mogelijkheid is om Sander Coopman langer te huren of over te nemen.

Essevee hernam gisteren de training nadat de spelers zondag een dagje vrij kregen. Davy De fauw traint weer met de groep mee, maar de match tegen Club Brugge van maandag komt nog te vroeg. Babacar Gueye had last van een verrekking na een tik tegen Anderlecht, maar zou weer fit geraken voor dit weekend. Dat geldt ook voor doelman Sammy Bossut, die na vier weken afwezigheid weer volop kan meetrainen met de groep. (kv)

LOKEREN

Davino Verhulst (rug en nek) en Bob Straetman (hamstrings, foto) trainden gisteren niet mee met de groep. In de loop van de week zouden beide spelers normaal gesproken opnieuw kunnen aansluiten.

Ari Skulason (knie) laat vandaag een echo nemen van zijn mediale band.(whb)

WAASLAND-BEVEREN

De manschappen van Cedomir Janevski hadden gisteren hun wekelijkse vrije dag.

Senne Van Dooren (enkel, foto) heeft de ligamenten van zijn rechterenkel gescheurd. Het seizoen van de beloftevolle verdediger zit er dus meer dan waarschijnlijk vroeger op dan verwacht.

Aaron Dhondt, Nana Opoku Ampomah, Kjetil Borry, Maxim Nys en Gilles Van Remoortere werden geselecteerd voor de beloftenwedstrijd tegen Charleroi.

KAA GENT

Gisterenmiddag ontmoetten de jonge refs die verbonden zijn aan de AA Gent Referee Academy de spelers van de A-kern. Luc Van Acker, Referee Ambassador bij AA Gent, leidde de hen rond op het oefencomplex en stelde hen voor aan de Gentse spelers en aan de technische staf. Hein Vanhaezebrouck zette in een vurig betoog de jonge referees in de bloemetjes en vuurde hen ook aan om door te zetten in hun opleiding.

Het Referee Ambassador-project van de KBVB wil het groeiende tekort aan scheidsrechters snel aanpakken en tegelijkertijd ook de kwaliteit van het scheidsrechters­bestand opkrikken.

KRC GENK

Siebe Schrijvers ging gisteren weer voluit op de groepstraining, die hoofdzakelijk bestond uit afwerkingsvormen. Uronen, Boëtius en Buffel (foto) bleven binnen voor verzorging, een voorzorgsmaatregel om overbelasting te voorkomen. Zij pikken vandaag in principe aan tijdens de training met gesloten deuren.

Woensdagochtend vliegt de selectie vanuit Maastricht naar Vigo. Voor de match van donderdag maken ook 500 Genkse fans de oversteek naar Spanje.

KV MECHELEN

KV Mechelen-linksback Aleksandar Bjelica (foto) is twee matchen geschorst voor zijn rode kaart bij de beloften, maar de schorsing gaat pas in vanaf 26 april.

Gisteren trainden de spelers, vandaag zijn ze vrij. Zaterdag op Waasland-Beveren kan Ferrera nog niet beschikken over El Messaoudi (quadriceps) en Ninis (knie). De looptraining van El Messaoudi wordt deze week wel opgedreven. Het einde van zijn revalidatie komt in zicht.

LIERSE

Lierse heeft zijn eerste inkomende transfer voor volgend seizoen beet. Het bereikte gisteren een akkoord met de 25-jarige Mégan Laurent, die transfervrij overkomt van Tubeke. De aanvallende middenvelder ondertekende een verbintenis tot 2020 op het Lisp. De voorbije twee seizoenen speelde hij 55 matchen voor Tubeke, waarin hij 14 keer scoorde. Hij was eerder ook al actief bij RC Mechelen (2012-2014) en Bergen (2014-2015). “Laurent is een speler die perfect past in ons profiel”, lichtte manager Roel Rymen toe. “Hij is Belg, heeft nog een progressiemarge en kent het reilen en zeilen in 1B.”

UNION

De loketten voor de wedstrijd tegen Standard zullen vrijdag op politiebevel gesloten blijven. De politie vreest amok met supporters van Anderlecht en Club Luik, waardoor de loketten dichtblijven. Het Union-secretariaat in Vorst opent de loketten wel op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 20 uur. De supporters van Union kunnen maximum vier tickets kopen per voorgelegde identiteitskaart. Op donderdag wordt de voorverkoop om 20 uur afgesloten.

Bezoekende supporters kunnen enkel op het secretariaat van Standard terecht wegens de geldende combiregeling.

ROESELARE

Gisteren hadden de spelers vrij. Vandaag wordt er opnieuw getraind in de aanloop naar de tweede opeenvolgende thuismatch van zaterdag tegen Moeskroen.

CEO Johan Plancke zou binnenkort naar China vertrekken om er overleg te plegen met de Chinese zakenvrouw Xiu Li Hawken, die eigenaar is van Roeselare. Naar verluidt is het niet uitgesloten dat Ayub Masika (foto), die onlangs van Lierse naar de Chinese tweedeklasser Beijing Renhe Football Club trok, zou terugkeren naar ons land en bij Roeselare gestald wordt.