Bekende acteur is geruchten meer dan beu: “Zwijg me over Katy Perry”

Als bekend acteur met een nóg bekendere zangeres het verjaardagsfeest van een wereldster bijwonen? Daar komt geheid geroddel van, vraag het maar aan acteur Ryan Phillippe (42). Toen hij in maart samen met Katy Perry (32) naar de party van de 70-jarige Elton John trok, gingen bij de showpers prompt alle alarmen af. Phillippe wordt sindsdien achtervolgd door paparazzi die hopen een plaatje te schieten van hem en Perry.

“Ik ben niet aan het daten met Katy Perry”, gooide hij dan ook in koeien van letters op Twitter. “Ik ken haar nauwelijks. Stop met die helikopters die over mijn huis vliegen. Ze is hier niet.”