Ferrari speelt kat-en-muisspelletje met bewakers in winkelcentrum

Er zijn spectaculaire beelden opgedoken van in een winkelcentrum in de Russische hoofdstad Moskou. Daar is een man met zijn Ferrari het gebouw binnengereden. Via lokale media werd achteraf duidelijk dat het ging om ‘performance art’.

Een video van het spektakel is maandagmiddag op YouTube verschenen. De bestuurder zou tien minuten voor sluitingstijd in het winkelcentrum gereden zijn, waardoor hoofdzakelijk bewakingsagenten in het gebouw waren. Pas na een kwartier rijden en driften door het winkelcentrum konden de bewakingsagenten de bestuurder van de Ferrari onderscheppen.

De grootste verrassing kwam pas na het schouwspel aan het licht. Volgens de Russische zender REN TV was de bestuurder van de sportwagen Alexander Donskoy, voormalig burgemeester van Arkhangelsk. Hij liet weten dat het ging om ‘performance art’ als eerbetoon aan de Service kunstenares Marina Abramovic. “Ik heb alles goed berekend, niemand raakte tijdens de actie gewond”, vertelde hij nadien.