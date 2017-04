Papa Hanni vraagt begrip aan fluitende fans: “Iedereen ziet dat Sofiane beter is centraal”

Een deel van het Anderlecht-publiek floot tegen Gent Sofiane Hanni uit. Oké, als linksbuiten was de dribbelaar niet goed, maar Stanciu was centraal even zwak en René Weiler moet ondertussen toch weten dat Hanni het best rendeert als nummer 10. Dat vindt ook vader Nordine Hanni, die vraagt om begrip van de fans en hoopt dat zijn zoon tegen Man U als spelverdeler aantreedt.

Op sociale media was het erg. Haal Hanni eraf. Floptransfer. In de tribunes begon een deel van het publiek te fluiten op de Franco-Algerijn. Voor de tweede match op rij – vorige week ook al tegen Zulte Waregem – acteerde Sofiane Hanni zwak als linksbuiten.

“Eerlijk: ik was in het stadion en ik begreep het niet”, aldus zijn vader Nordine Hanni. “Ja, het was een zwakke match en ja Sofiane was niet goed, maar hij was toch niet slechter dan zijn ploegmaats? Waarom wordt hij dan meteen geviseerd door een deel van het publiek? Dat vond ik wel heel erg streng.”

Aangezien Stanciu ook zwak was en Trebel Europees niet speelgerechtigd is, maakt Hanni wel weer kans om op de nummer 10-positie terecht te komen. Tegen Gent speelde hij daar al in het laatste kwartier en was hij al veel beter en balvaster.

“Natuurlijk verkiest ­Sofiane om centraal te spelen als nummer 10. Ik hoop dat de fluitende fans in het slotkwartier hebben gezien dat hij daar beter tot zijn recht komt in steun van een diepe spits, maar Sofiane speelt eender waar de trainer hem zet. Alles in het belang van de ploeg. Hij had ook zijn vervanging kunnen vragen na een trap op zijn been, maar hij beet door.”