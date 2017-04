Daarom is nu ook de thuisreputatie van Club Brugge aan het wankelen gegaan

Er was altijd nog het Jan Breydelstadion. Bij blessures, bij pech, bij gebrek aan grinta: als Club Brugge in het eigen Olympia mocht voetballen, waren de drie punten haast een zekerheid. Na puntenverlies tegen Sint-Truiden en Charleroi lijkt ook de eigen thuis geen veilige haven meer te zijn. Een houvast die nochtans nodig is om de titel te verlengen.