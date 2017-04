Noord-Korea is klaar voor “oorlog” met VS, Trump reageert fors op Twitter

“De dwaze Amerikaanse ontplooiing om de Democratische Volksrepubliek Korea binnen te vallen heeft een alarmerend stadium bereikt”, aldus een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgens het officiële persagentschap KCNA. Het gaat om de eerste reactie van het regime sinds de aankondiging van Washington dat het vliegdekschip USS Carl Vinson en zijn vloot onderweg zijn naar het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea “is klaar om te reageren, welke soort oorlog de Verenigde Staten ook willen voeren”, klinkt het nog.

President Donald Trump had onlangs aan zijn adviseurs gevraagd om alle opties op te lijsten om druk te zetten op het regime in Pyongyang en het te verplichten zijn nucleair programma stop te zetten. Eerder dreigde hij al met een unilaterale actie tegen Noord-Korea indien China er niet in slaagt om Pyongyang te overtuigen om een andere koers te varen. Dinsdag nog verklaarde het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat een militaire actie tegen Pyongyang nooit zou gebeuren zonder “nauwe samenwerking” tussen de VS en Seoel, aldus persagentschap Yonhap.

Nucleaire test

De reactie van het regime van dinsdag lijkt echter te suggereren dat het niet van houding is veranderd. “We nemen de meest strikte maatregelen om terug te vechten tegen provocateurs, om ons met wapens te verdedigen”, aldus de woordvoerder van het buitenlandministerie nog via KCNA.

Die reactie was duidelijk niet naar de zin van de Amerikaanse president Donald Trump. Die haalde op Twitter hard uit naar Pyongyang. “Noord-Korea zoekt problemen. Als China ons wil helpen, geweldig. Als ze niet willen, dan lossen we het probleem wel alleen op.”

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.