Zo reageert de mama van Jefferson op zijn deelname aan Temptation

Samen op een eiland met hitsige vrijgezellen testen hoe goed jouw relatie standhoudt tussen de verleidingen. ‘Temptation Island’ is gebouwd op een straf concept en elke keer weer ziet televisiekijkend Vlaanderen de prille relaties uiteenspatten op de nationale televisie, terwijl zowel de koppels als de vrijgezellen voor elf dagen hun handen niet kunnen thuishouden. Maar hoe reageren ouders daarop? Jefferson vertelt de reactie van zijn mama aan Dag Allemaal.

“Is dat nu écht nodig?” Dat vroeg zijn mama zich af toen haar zoon zijn plan kwam vertellen. “Ik had Lize ook al voorgesteld aan mijn familie. Ik zei haar misschien niet vaak dat ik haar zag, maar dat betekende wel heel veel voor mij. ‘k Heb lang niet elke ex aan mijn moeder voorgesteld, hoor. Maar of Lize dat besefte...”

Jefferson en Lize waren acht maanden samen, maar zijn nu - na Temptation Island - uit elkaar. Foto: VIJF

Jefferson Mulumba (22) was vol goede moed begonnen aan ‘Temptation Island’, maar al na de eerste aflevering kon televisiekijkend Vlaanderen zien hoe zijn Lize als een blok viel voor de langharige verleider Ken. “Soit, dat meisje is verleden tijd. M’n moeder had gelijk”, zegt hij tegen Dag allemaal.

“Ze is nogal... kieskeurig, zeg maar. Ze vindt niet snel een meisje goed genoeg voor mij”, lacht hij tegen het magazine. “En wanneer ik er dan toch eentje aan haar voorstel, dan spelt ze hen altijd te les. Respect en eerlijkheid, dat zegt ze altijd.” Achteraf klonk reageerde zijn mama dan ook streng. Toen hij thuiskwam van het mislukte avontuur zei zijn moeder: “Wel, nu heb je de antwoorden wat Lize betreft.”

In het begin keek ze zelfs mee naar Temptation, maar ze is gestopt na de achtste aflevering. Niet omdat hij dan in verleidster Natasja’s borsten kneep met de mededeling: “Jeffie houdt van tieten.” Zijn moeder was kwaad omdat Jefferson publiek een traan liet om Lize aan het kampvuur. “Ze vond dat ik me als een watje aan het gedragen was. Ze heeft mijn familie altijd geleerd dat je nooit je verdriet mag tonen.”