Zwalpend Argentinië neemt drastische beslissing om alsnog naar het WK te kunnen

Edgardo Bauza is ontslagen als bondscoach van Argentinië. Hij betaalt de prijs voor de bleke prestaties van de nationale ploeg in de voorronde van het WK 2018.

Argentinië staat na veertien van de achttien speeldagen pas vijfde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone en dreigt zo naast een rechtstreeks ticket voor de eindronde in Rusland te grijpen. De eerste vier stoten door, de nummer vijf speelt een play-off.

Het 2-0 verlies in Bolivia op 28 maart bleek voor de Argentijnse federatie de spreekwoordelijke druppel. Argentinië trad in La Paz aan zonder sterspeler Lionel Messi. Die zat een eerste van vier schorsingsdagen uit na het beledigen van een grensrechter.

De 59-jarige Bauza leidde de Albiceleste sinds juli 2016. Hij kwam in de plaats van Gerardo Martino. Een van zijn eerste beleidsdaden was het terughalen van Messi naar de nationale ploeg. Na de verloren finale tegen Chili in de Copa America Centenario had Messi zijn afscheid aangekondigd, maar Bauza kon hem overtuigen opnieuw het nationale shirt aan te trekken.

Foto: Photo News

Wie de opvolger van Bauza wordt, is nog niet bekend.