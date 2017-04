Tekende Benteke het doodvonnis van Wenger als Arsenal-coach? “Als hij zo speelt, valt er weinig tegen te beginnen”

Crystal Palace heeft Arsenal maandag in de slotwedstrijd van de 32e speeldag in de Engelse Premier League een pijnlijke 3-0 nederlaag toegediend. Rode Duivel Christian Benteke stond in de Londense derby op Selhurst Park 90 minuten tussen de lijnen bij de thuisploeg. Hij kwam niet tot scoren maar speelde erg sterk, tot wanhoop haast van Arsène Wenger, die nog wat meer onder vuur komt te liggen (in zoverre dat überhaupt nog mogelijk was). Achteraf gaf de Fransman een interview als geslagen man.

De pijnlijke 3-0-nederlaag is de zoveelste klap dit seizoen voor Arsenal en coach Arsène Wenger. De druk op de Fransman neemt de laatste tijd steeds meer toe.

“Zij wonnen de beslissende duels”, was de korte analyse van Wenger na de wedstrijd. We creëerden nog wel enkele kansen maar we konden het niet afmaken en achterin werden we enkele keren uit verband gespeeld. Vooral na rust waren zij sterker. Ze waren scherper dan ons in de duels... Weet je... We moeten de wedstrijd nu eerst analyseren. Ik denk dat we veel de bal hadden maar verloren enkele beslissende duels. Ik denk wel dat zij sterker waren, vooral Benteke vanavond...”

Benteke scoorde dan wel niet, als diepe spits maakte hij constant oorlog voorin en maakte hij het de Arsenal-defensie knap lastig. “Ja, hij had er zin in. En als hij zo speelt, valt er voor iedereen weinig tegen te beginnen.”

Arsenal blijft zesde in de stand en heeft nu al zeven punten minder dan nummer vier Manchester City (weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld). “Deze nederlaag is natuurlijk erg slecht”, beaamde Wenger. “Het is een lastige nederlaag maar heeft vooral consequenties op onze kansen om de top vier nog te halen.”

De fans waren erg hard. Niet alleen voor Wenger die nu al wekenlang wordt uitgejouwd maar ook voor de spelers. Zo kreeg Hector Bellerin de bal niet terug van de supporters toen hij wou inwerpen en werd hij uitgescholden: “Jij bent niet waard om dat shirt te dragen”. Toen de arme Bellerin het achteraf met een applausje aan de fans wou goedmaken, werd hij uitgefloten.

“Ik begrijp dat onze fans ongelukkig zijn. Zij kwamen naar hier inde hoop dat we zouden winnen. Hoe bezorgd ik ben? Elke nederlaag is een grote zorg. Ik coachte meer dan 1.100 wedstrijden voor Arsenal, we zijn niet gewoon om zo te verliezen. Maar het is nu eenmaal zo dat momenteel alles tegen zit. We mogen dat echter niet aanvaarden en zo snel mogelijk reageren.”

De onduidelijke situatie over de toekomst van Wenger lijkt de ploeg stuurloos te hebben gemaakt. “Ik weet het niet... Maar ik kan niet blijven voortdoen zo. Ik ben ontgoocheld maar ben vastbesloten om de zaken recht te trekken. Vanavond gaat het niet om mij. Het gaat over het feit dat we een wedstrijd verloren.”

Of er nieuws was over zijn situatie, wou een journalist nog weten? “Nee”, besloot Wenger.

De Gunners werden in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Bayern München, na twee 5-1 nederlagen.

