Irak zet bondscoach aan de deur

Radhi Shenaishil is ontslagen als bondscoach van Irak. Het 1-0 verlies eind maart in de WK-voorronde tegen Saoedi-Arabië gaf de doorslag, zo laat de Irakese voetbalbond weten. Irak is door die nederlaag zo goed als uitgeschakeld voor deelname aan het WK van 2018 in Rusland.

“We zijn niet blij met de resultaten en om die reden is de technische staf de deur gewezen. We zullen de regering en het olympisch comité geld vragen om een buitenlandse coach te kunnen aanstellen”, luidt het in een verklaring van de bond.

Oud-international Shenaishil (50) was sinds april 2016 bezig aan zijn tweede termijn als bondscoach van Irak.

De WK-kwalificatie voor Rusland verliep moeizaam, mede omdat het land uit veiligheidsoverwegingen de thuiswedstrijden niet in Irak mocht afwerken. Daarom werd uitgeweken naar Maleisië en Iran.

Irak staat in zijn kwalificatiegroep na zeven van de tien speeldagen op de vijfde en voorlaatste plaats met 4 punten. Japan en Saoedi-Arabië leiden met 16 punten voor Australië (13 ptn). Dan volgen de Verenigde Arabische Emiraten (9 ptn). Thailand (1 punt) sluit de rij. De top twee stoot rechtstreeks door naar het WK, de derde speelt tegen de nummer drie uit de andere poule. De winnaar van dat dubbele duel wacht nog een play-off tegen de vijfde uit de Zuid-Amerikaanse zone.