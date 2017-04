Ex-speler haalt uit naar Anderlecht: “Er worden veel politieke spelletjes gespeeld”

In Zweden heeft Samuel Armenteros, ex-speler van Anderlecht stevig uitgehaald naar zijn ex-club. In een interview met het Zweedse Fotbollskanalen heeft de spits weinig goeie herinneringen aan Anderlecht. “Er worden veel politieke spelletjes gespeeld”, klinkt het bij Armenteros, tegenwoordig aan de slag bij het Nederlandse Heracles.

Samuel Armenteros tekende in 2013 voor Anderlecht. Paars-wit haalde hem weg bij Heracles, waar hij op dat moment een sterk seizoen aan het draaien was. Het betaalde ongeveer een half miljoen voor de aanvaller, die niet lang twijfelde over het voorstel. “Ze toonden dat ze me echt wilden en stelden een zeer goed contract voor. Drieënhalf jaar, goed betaald... Een team dat elk jaar voor de titel strijdt en dus ook Champions League speelt, als 22-jarige klonk dat zeer goed”, aldus Armenteros.

Hij ging toch even te rade bij landgenoot Guillermo Molins, die andere Zweed die op dat moment bij Anderlecht actief was. Hij probeerde tevergeefs Armenteros op andere gedachten te brengen. “Kom niet naar Anderlecht Samuel. Voor je eigen goed, doe het niet, smeekte Molins me”, verklapte Armenteros aan Fotbollskanalen. Maar ik kende hem niet zo goed. Alles leek perfect, het voelde aan als een droom dus ik tekende. Een half jaar later zaten we samen en lachten we omdat ik zijn raad in de wind had geslagen.”

“Er is veel geld met het team gemoeid”

“Maar laat me duidelijk zijn: Anderlecht is geen vreselijk team, zeker niet. Alleen zijn er veel mensen die controle willen hebben terwijl ze niet met voetbal bezig zijn. Ik wilde er snel weer weg, maar de directie zei me dat ik weg mocht bij een bod van drie miljoen. Drie miljoen! Ik scoorde dat jaar maar twee goals, geen enkele ploeg zou dat bedrag neertellen. Ze hielden voet bij stuk en zeiden dat dat mijn prijs was. Als er niemand is die dat betaalt, blijf je bij ons, zo klonk het.

“Er zijn gewoon veel politieke spelletjes aan de gang bij Anderlecht. Het voelt aan alsof er veel corruptie is, want er is veel geld met het team gemoeid. De orders komen van bovenaf, om het zo te zeggen. Het sportieve primeert niet altijd, om het zo te zeggen”, vond Armenteros. “Het waren niet enkel ik en Guillermo die onterecht op de bank zaten, maar heel wat spelers die niet mochten spelen.”

Molins overtuigde Thelin wél van Anderlecht

Aan La Dernière Heure gaf Anderlecht-woordvoerder David Steegen een korte reactie op het interview van Armenteros. “John van den Brom en Besnik Hasi hebben altijd hun eigen keuze gemaakt, en dat was blijkbaar niet naar de zin van alle spelers.” Het interview van Armenteros is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, ook omdat de Zweedse wintertransfer Isaac Kiese Thelin ook Guillermo Molins om raad vroeg over Anderlecht. En die gaf hem de raad om meteen te tekenen in Brussel... Armenteros scoorde maar één doelpunt voor Anderlecht en werd de daaropvolgende zomer uitgeleend aan Feyenoord.