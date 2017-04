Tinder voor jobmatch (en meer) bij horecapersoneel

Op amper een jaar tijd is Ploy uitgegroeid tot een echt succes in Antwerpen. Nu komt de app - waarmee horecazaken en medewerkers op een eenvoudige manier jobs kunnen invullen - ook naar Limburg. “Het is zowel voor ons als voor ons personeel een enorme stap vooruit”, zegt Luc Vandeweyer van Bar Bib in Genk, de eerste Limburgse gebruiker van Ploy. Initiatiefnemer Randstad heeft plannen om de tool uit te breiden naar andere sectoren.

“Tot voor kort waren wij als uitzendbedrijf niet echt actief in de horeca”, vertelt Katrien Geerts van Randstad, het bedrijf achter Ploy. “We zagen echter heel wat opportuniteiten door de invoering van de witte kassa en de wettelijke regeling rond flexijobs. Horeca-ondernemers konden maar moeilijk hun vacatures flexibel invullen en verdronken in de administratieve verplichtingen. Anderzijds stelden we vast dat er tal van horecamedewerkers via sociale media op zoek waren naar jobaanbiedingen. Maar ook zij raakten door een wirwar van formulieren en procedures, niet eenvoudig aan werk of hun loon. En dus hebben we samen met de IT-groep Cronos de app Ploy ontwikkeld, die eigenlijk alle HR-functies voor horecajobs combineert.”

Favorieten

Kirsten Blanckaert, collega bij Randstad, legt uit hoe Ploy werkt. “In feite zijn er twee apps die met elkaar verbonden zijn: één voor de horeca-ondernemers (Ploy Pro) en één voor de werknemers (Ploy). Beide partijen moeten zich éénmalig registreren. De werkgever vult in welk type van zaak het is, welke kledingvoorschriften er gelden, welke profielen er worden gezocht, wat het loon is, enzovoort. Anderzijds registreren de potentiële medewerkers zich met hun ervaring, leeftijd, vervoersmiddelen, statuut, periodes van beschikbaarheid, enzovoort. Dat kunnen studenten zijn, bijberoepers, gepensioneerden, echte professionals,... het maakt niet uit.

Vervolgens kan de horecabaas (of zijn chef-kok of hoofdkelner) een vacature uitschrijven. Via de app wordt eenvoudig aangeduid wie er wordt gezocht, welke uren er moet gewerkt worden, aan welk loon, enzovoort. Die vacature kan worden verzonden naar alle kandidaten die voldoen aan de criteria of naar een vaste poule van favoriete medewerkers die al gekend zijn bij het horecabedrijf. De kandidaten krijgen de aanbieding binnen op hun smartphone, kunnen desgewenst reageren en vernemen, eveneens via de app, of de deal is beklonken. Op het einde van de shift bevestigt de horecabaas op zijn app het aantal gewerkte uren en drie dagen later staat het geld op de rekening van de medewerker.”

Het voordeel van Ploy is dat alle wettelijke, financiële en administratieve formaliteiten daarmee automatisch zijn vervuld. “Achter de schermen gaat het systeem na of de medewerker die prestaties wel mag leveren (bijvoorbeeld als bijverdienste of student), en of er aan de wetttelijke loonvoorwaarden is voldaan”, aldus Katrien Geerts. “Er wordt gezorgd voor de Dimona-aangifte en de uitbetaling gebeurt helemaal automatisch. Een all-in formule, die vooral eenvoudig en heel stabiel is. Sinds de lancering van het proefproject in Anwerpen, nu meer dan een jaar geleden, is Ploy nog nooit uitgevallen wegens een technisch defect.”

Screening

Het succes hangt af van de hoeveelheid horecazaken en medewerkers die er aan meedoen. “We hebben inderdaad langs twee zijden een stevige database opgebouwd”, zegt Kirsten Blanckaert. “In Antwerpen zijn er 500 horecazaken aangesloten en zo’n 5.800 medewekers geregistreerd. In totaal zijn er via Ploy op een jaar tijd al 5.368 shifts gewerkt. Iedereen is zodanig tevreden, dat we nu uitbreiden naar Limburg. Momenteel zijn we volop de databases aan het vervolledigen, waarbij we zowel werkgevers als kandidaten screenen. We gaan bijvoorbeeld na of de aangeduide ervaring klopt. Op 1 juni willen we dan officieel in Limburg van start gaan met een uitgebreid netwerk van gemotiveerde medewerkers én horecazaken.”

Enkele toetsen op een scherm

Luc Vandeweyer, zaakvoerder van Bar Bib in Genk, gebruikt Ploy al sinds de testfase. “Toen we vorig jaar bijna gek werden door de enorme berg aan papieren die in orde moest gebracht worden om een aantal medewerkers tijdelijk in te schakelen, zijn we op zoek gegaan naar een gebruiksvriendelijke oplossing”, zegt hij.

“Dat is Ploy geworden. We doen momenteel alleen een beroep op de poule van werknemers die we kennen en sturen onze vacatures dus heel gericht naar een beperkte groep. Dat werkt schitterend. Binnen de twee uur na onze oproep staat hier iemand klaar om bij te springen. Met enkele toetsen op het scherm is vervolgens de hele administratie afgehandeld. Wij vinden het perfect. Bijkomend voordeel is dat er achter het systeem toch een team van gespecialiseerde mensen schuil gaat. In de zeldzame gevallen dat het nodig is, bellen we gewoon heel even naar Randstad en is onze vraag of probleem meteen van de baan.”

