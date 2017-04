Wat is er geworden van de koppels na ‘Temptation Island’?

De ontknoping nadert in ‘Temptation Island’: de koppels die de ‘ultieme relatietest’ ondergingen in november zijn het leven in België en Nederland alweer goed gewoon, maar wie gaat samen verder?

Een voorproefje van de allerlaatste aflevering toont Niels, die het naar eigen zeggen wel aankan. Daarmee lijkt hij te zeggen dat hij zijn relatie met Rosanna nog een kans wil geven nadat ze vieze dingen deed met ‘King Kong’ Alex.

Lisa lijkt nog niet van mening veranderd te zijn en zegt dat ze niet tegen haar Merijn zijn leugens meer kon. Of de beelden van Jeffie en Lize samen betekenen dat ze nog samen zijn? En of Jolien na alle fouten opnieuw Herbert koos en vice versa, valt nog even af te wachten.

‘Temptation Island’, op woensdag 12 april om 21u30 bij Vijf.