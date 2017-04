Brandwondenexperts waarschuwen ouders: let op met smartphones in bed

Als je kinderen gaan slapen, tokkelen ze meestal eerst nog wat op hun smartphone of laptop in bed. Dat kan op zich geen kwaad. Wel gevaarlijk wordt het wanneer ze met hun gsm in slaap vallen terwijl die aan het opladen is.

Oscare, het vroegere Greet Rouffaerhuis in Merksem, lanceert deze zomer een campagne om kinderen en jongeren bewust te maken van de mogelijke gevaren.

“Iedereen die kinderen heeft kent het. Ze gaan naar bed maar voor ze effectief slapen, tokkelen ze nog wat op hun gsm of spelen ze nog een spelletje op een spelconsole. Omdat ze hun gsm of smartphone overdag op school niet kunnen opladen, moet dat maar ’s nachts. Ligt die naast bed op een nachtkastje bijvoorbeeld, is er geen gevaar. Maar velen vallen met hun gsm of smartphone die aan het laden is in slaap. En dan kan het wel gevaarlijk zijn,” zegt Peter Van Rossem van Oscare, het gespecialiseerd nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens.

“Zeker wanneer er ook nog eens synthetische lakens of donsdeken op bed ligt, kan een mobiele telefoon nachts behoorlijk opwarmen. Slaapt een kind de hele nacht met zijn hand op de batterij of ligt de batterij bijvoorbeeld tegen het lichaam, kan dat lelijke brandwonden veroorzaken. Eerstegraads, weliswaar. Maar die kunnen ook best veel ellende veroorzaken”, klinkt het.

30 tot 40 gevallen per jaar

Het probleem stelt zich vooral bij smartphones, omdat die batterijen sterker zijn, en iets minder bij traditionele gsm-toestellen.

Om kinderen en jongeren op de gevaren te wijzen, trekt Oscare deze zomer langs kinderfestivals in Vlaanderen, zoals Pennezakkenrock. Op een speelse manier zullen we hen duidelijk proberen te maken dat ze hun gsm beter niet in bed en vooral niet onder de lakens of onder hun kussen leggen wanneer die aan het opladen.

Volgens Van Rossem hebben ze weet van 30 tot 40 kinderen die jaarlijks die brandwonden oplopen door mobiele telefoons. Maar ook voor volwassenen is het gevaarlijk. Denk maar aan de Galaxy Note 7 van Samsung die in brand vloog.

“Daarom een gouden raad: leg je gsm of smartphone op een veilige plaats wanneer hij aan het opladen is. Niet in bed, ook niet op of bij brandbare zaken”, klinkt het nog.